Veja como criar lista de compras e utilizar o aplicativo do Estado para te ajudar a encontrar alimentos mais baratos

Para usar o aplicativo, é preciso a inscrição no NFG, o que pode ser feito por qualquer pessoa com CPF -Foto: Divulgação Sefaz

O celular se tornou um item indispensável na hora de ir ao supermercado comprar os alimentos que estão faltando em casa e não apenas para utilizar o aparelho no pagamento, seja pelo Pix ou pela carteira digital, mas sim no momento de decidir o melhor estabelecimento para o seu bolso. Se você quer economizar na hora das compras, o seu aliado é o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha.

A ferramenta gratuita, desenvolvida pela Receita Estadual e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), permite que os usuários pesquisem o preço mais baixo de produtos e a possibilidade de filtrar os resultados pela proximidade, buscando lojas num raio de 1 a 30 km, o que ajuda a reduzir o custo de deslocamento e a fortalecer o comércio local.

E desde agosto de 2024, o aplicativo passou a contar com uma nova funcionalidade, a “lista de compras”, um recurso que permite que os consumidores possam selecionar vários itens ao mesmo tempo e fazer a pesquisa de preços em estabelecimentos das proximidades. A ferramenta mostra o valor do somatório dos produtos em cada um dos mercados, auxiliando os contribuintes a encontrarem o valor mais em conta, afinal, um produto pode estar mais barato em um supermercado, mas a soma total pode ser mais benéfica em outro.

“Com a função, o consumidor pode criar várias listas com até dez itens. Assim, por exemplo, podendo separar a lista de compras da semana, da lista de compras do carnaval. Os estabelecimentos consultados através dessa funcionalidade são os localizados em um raio de até cinco quilômetros do ponto onde o usuário ou a usuária se encontra. Lembrando que, as informações disponíveis no aplicativo são originadas através do pedido do CPF na nota, por isso, é tão importante que o cidadão siga pedindo e assim contribuindo com essa rede com tantos benefícios para a população gaúcha”, afirmou o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), Fernando Rodrigues dos Santos.

O Menor Preço também oferece a opção de busca por data, pesquisa que mostra quando o estabelecimento ofereceu o preço encontrado. Ao clicar no resultado, o usuário tem acesso ao endereço e ao telefone da loja, o que pode ajudar a confirmar o preço praticado e evitar deslocamentos desnecessários.

Como criar uma lista de compras

Abra o aplicativo e faça o login. Na página inicial, clique em “lista de compras” e, em seguida, em “nova lista”;

Escolha um nome para a lista e defina o raio de distância, que pode ser de até cinco quilômetros, e clique em “criar lista”;

Em “adicionar itens”, escolha os produtos que deseja pesquisar. É possível escanear um código de barras ou buscar pelo nome;

Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em “adicionar item”. Em seguida, o aplicativo perguntará se você quer procurar outros produtos;

Na página das listas de compras, escolha uma lista e clique no botão de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo;

O aplicativo fará a busca e informará os locais que possuem os produtos da sua lista de compras. O primeiro estabelecimento será o que possui o maior número de itens e o menor preço. Clique na loja para ver mais detalhes ou em “navegar” para ver o caminho até o local.

Sobre o Menor Preço Nota Gaúcha

O Menor Preço é uma solução tecnológica vinculada ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) que fortalece o relacionamento entre Estado e cidadão, promove a transparência dos dados públicos e melhora a experiência de consumo por meio de serviços digitais. Os dados são atualizados em tempo real com base nas informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) emitidas pelas empresas participantes do programa. Para usar o aplicativo, é preciso a inscrição no NFG, o que pode ser feito por qualquer pessoa com CPF.

Passo a passo para utilizar o app

Baixe o Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha , o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF.

Informe o produto que você deseja pesquisar por meio de sua descrição, marca ou código de barras.

Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado.

Encontre os menores preços mais próximos de você. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto emitida com CPF pelo estabelecimento, é importante verificar a data e horário em que a nota foi processada.