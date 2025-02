Hoje é Dia: vôlei e 100 anos de Heleno de Freitas são destaques

Nascimento do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (110 anos) - entrou para a Rádio Nacional, em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Discobertas em convênio com o ICCA - Instituto Cultural Cravo Albin a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em 4 CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin na Rádio MEC em 1974 e 1975

Morte do cantor e pianista de jazz estadunidense Nat King Cole (60 anos)

Nascimento do maestro, pianista, escritor e compositor paraense Waldemar Henrique da Costa Pereira (120 anos)

