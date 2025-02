Pré-carnaval em São Paulo tem atrações para todas as idades

A programação pré-carnavalesca de São Paulo traz, neste sábado (8), uma série de eventos gratuitos para a população, com atrações destinadas tanto a adultos quanto a adolescentes e crianças. São shows de música, exposições, apresentações teatrais, contação de histórias e oficinas espalhadas pelos equipamentos públicos da cidade, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

A série de eventos, que vai de hoje até o dia 28 deste mês, começa com a Ximbalá Micareta – Axé, na Casa de Cultura São Rafael, no Jardim Vera Cruz. A banda apresenta a música baiana para as cidades de São Paulo.

A programação recomeça terça-feira (11), com desfile da Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio, que se apresentará no Sambódromo do Anhembi, com o tema Muito além do Arco-Íris – Tire o preconceito do caminho que nós vamos passar com o amor . Além disso, a Estrela do Milênio vai trazer uma exposição de figurinos, que poderá ser vista até 11 de março.

Crianças e adolescentes

Para as crianças, entre os destaques, estão o Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis, no Centro Cultural da Juventude, no dia 27 de fevereiro. Outra atração é Historietas Carnavalescas , apresentada pelo grupo Casulo Viajante, na quarta-feira (12), que poderá ser acompanhada em 13 bibliotecas da capital.

Outro evento de contação de histórias, Contos Carnavalescos , da Trupe BorboLetras, está previsto para o mesmo 12, em dez bibliotecas. Na Biblioteca Mario de Andrade, haverá baile de carnaval para crianças na Sala Tula Pilar.

Programação

Hoje (8 ), a partir das 18h, Ximbalá Micareta - Axé, na Casa de Cultura São Rafael, à Rua Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz. O ingresso é gratuito, e a classificação, livre.

Terça-feira (11) , das 9h às 20h, Muito Além do Arco-Íris – Tire o preconceito do caminho que nós vamos passar com o amor , no hall do Centro Cultural Grajaú, Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252, no Parque América. A entrada é gratuita, a classificação, livre, e o evento vai até 11 de março.

Quarta-feira (12) , às 14h, contação de histórias Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Raul Bopp, Rua Muniz de Souza, 1.155, Aclimação. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (12) , às 14h, Historietas Carnavalescas, com o Casulo Viajante, na Biblioteca Padre José de Anchieta, Rua Antônio Maia, 651, Perus. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (12) , às 14h30, Bloco dos Palhaços Batutas Flor de Crejoá, na Biblioteca Helena Silveira, Rua João de Barros, 111, Vila Alpina. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (12) , às 10h, Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis, Parafuseta Produções, na Biblioteca Amadeu Amaral, Rua José Clovis de Castro, s/n, Vila Maria. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (13) , às 10h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Jamil Almansur Haddad, Rua Alba, 251, Vila Santa Catarina. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (13) , às 14h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Cora Coralina (Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113, Guaianases. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (13) , às 13h30, Bloco dos Palhaços Batutas Flor de Crejoá, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, Rua Henrique Schaumann, 777, Pinheiros. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sexta-feira (14) , às 15h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Viriato Corrêa, Rua Sena Madureira, 298, Vila Mariana. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sexta-feira (14) , às 14h30, Historietas Carnavalescas , com Casulo Viajante, na Biblioteca Raimundo de Menezes, Avenida Nordestina, 780, São Miguel Paulista. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sexta-feira (14) , às 15h, Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis, Parafuseta Produções, na Biblioteca Álvaro Guerra, Avenida Pedroso de Moraes, 1.919, Pinheiros. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (15) , às 15h, Sainha de Chita , baile de carnaval na Sala Tula Pilar da Biblioteca Mário de Andrade, Ru da Consolação, 94, República. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (15) , às 18h, com duas horas de duração, apresentação do Bloco Breja no Centro de Culturas Negras, Rua Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (15) , às 17h, Avontz no Carnaval do CCJ, no Centro Cultural da Juventude, Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.641, Vila Nova Cachoeirinha. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (15) , às 18h, Filhas da Mãe África, Quem Samba Fica, Samba, na Casa de Cultura Brasilândia, Praça Benedicta Cavalheiro, s/n, Freguesia do Ó. Entrada franca e classificação livre.

Sábado (15) , às 18h, Anafilática, Cantores de Rádio, O Abre Alas, Música, na Casa de Cultura Brasilândia - Praça Benedicta Cavalheiro, s/n - Freguesia do Ó. Entrada franca e classificação livre.

Sábado (15) , às 19h, Dodô Santos, Carnaval, Cultura Cigana, na Casa de Cultura São Mateus, Rua Monte Mandirá, 40, São Mateus. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (15) , às 14h, Bloco Afro É Di Santo - Performance, na Casa de Cultura Júlio Guerra - Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (15) , às 11h, Historietas Carnavalescas, com o Casulo Viajante, na Biblioteca Ricardo Ramos, Rua Taquari, 549, Mooca. Entrada franca e classificação livre.

Sábado (15) , às 11h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca Anne Frank, Rua Cojuba, 45, Itaim Bibi. Entrada franca e classificação livre.

Terça-feira (18) , às 14h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Álvares de Azevedo, Praça Joaquim José da Nova, s/n, Vila Maria. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Terça-feira (18) , às 14h, Bloco dos Palhaços Batutas Flor de Crejoá, na Biblioteca Jayme Cortez (Centro Cultural da Juventude, Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila dos Andrades. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Terça-feira (18) , às 14h30, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Menotti Del Picchia, Avenida Elísio Teixeira Leite, 1470, Freguesia do Ó. Entrada franca e classificação livre.

Quarta-feira (19) , às 10h, Contos Carnavalescos, com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Brito Broca, Avenida Mutinga, 1.425, Vila Pirituba. Entrada franca e classificação livre.

Quarta-feira (19) , às 10h, Historietas Carnavelescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Narbal Fontes, Avenida Conselheiro Moreira de Barros, 170, Santana. Entrada franca e classificação livre.

Quarta-feira (19) , às 14h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Nuto Sant'Anna, Praça Tenório de Aguiar, 32, Santana. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (19) , às 14h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca Cassiano Ricardo, Avenida Celso Garcia, 4.200, Tatuapé. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (19) , às 14h, Brincando de carnaval, com a Banda Arteiros, na Biblioteca Sylvia Orthof, Rua José Clovis de Castro, s/n, Jardim das Camélias. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (20) , às 14h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Afonso Schmidt, Avenida Elísio Teixeira Leite, 1.470 - Freguesia do Ó/Vila Brasilândia. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (20), às 10h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Prefeito Prestes Maia, Avenida João Dias, 822, Santo Amaro. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (20) , às 11h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca Pedro Nava, Rua Helena do Sacramento, 100, Vila Maria. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (20) , às 10h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Belmonte, Rua Paulo Eiró, 525, Santo Amaro. Entrada franca e classificação livre.

Quinta-feira (20) , às 14h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Malba Tahan, Rua Brás Pires Meira, 100, Jardim Susana/Veleiros. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (21) , às 10h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Affonso Taunay, Rua Taquari, 549, Mooca. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (21) , às 10h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Camila Cerqueira César, Rua Waldemar Sanches, 41, Jardim São Paulo. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (21) , às 15h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca José Paulo Paes, Centro Cultural Penha, Rua Barão de Jaceguai, 375, Jabaquara. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (21) , às 14h, Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis - Parafuseta Produções, na Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, Rua Vitório Santim, 44, Itaquera. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (21) , às 11h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Vicente Paulo Guimarães,Rua Jaguar, 225, Vila Curuçá. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 15h, Bloco Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Não Morro, na Praça do Centro Cultural Penha, Largo do Rosário, 20, Penha de França. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 17h, Carnaval no CCJ com JabaCharanga, no Centro Cultural da Juventude, Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.641, Vila Nova Cachoeirinha. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 19h, Firma o Ponto – Afoxés e Sambas de Terreiro, no Teatro à Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252, Parque América. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 19h, Unidos do Swing, no Palco Éden da Vila Itororó, Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 16h, Cordão das Amoxtradas - Baile de Carnaval - Música, na Casa de Cultura Parelheiros, Rua Nazle Mauad Lutfi, 169, Parque Tamari. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 18h, Afoxé Omí Àiyé - Música, na Casa de Cultura Brasilândia, Praça Benedicta Cavalheiro, s/n, Freguesia do Ó. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 16h, Mamulengo da Folia - Teatro, na Casa de Cultura Itaim Paulista, Rua Monte Camberela, 490, Vila Silva Teles. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 15h, Filhas da Mãe África - Quem Samba Fica - Samba, na Casa de Cultura São Miguel, Rua Irineu Bonardi, 169, Vila Pedroso. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sábado (22) , às 16h, Pagode do Asafe - Daiane - Samba, na Casa de Cultura Santo Amaro, Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434, Santo Amaro, Entrada franca e classificação livre.

Domingo (23) , a partir das 13h30, com uma hora e meia de duração, Bloco Bateria Descontrole, na Praça da Balança no Polo Cultural Chácara do Jockey, Rua Santa Crescência, 323, Ferreira. Entrada franca e classificação livre.

Domingo (23) , às 14h, Cordão Carnavalesco Dona Micaela no Centro Cultural da Penha, Largo do Rosário, 20, Penha de França. Entrada franca e classificação livre.

Domingo (23) , às 15h, Bloco Ano Passado eu Morri Mas Esse Ano Não Morro, no Palco Éden da Vila Itororó, Rua Maestro Cardim, 60 - Bela Vista. Entrada franca e classificação livre.

Terça-feira (25) , às 14h30, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes, Rua Sampei Sato, 440, Ermelino Matarazzo. Entrada franca e classificação livre.

Terça-feira (25) , às 10h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca Paulo Setúbal, Centro Cultural Vila Formosa, Avenida Renata, 16, Vila Formosa. Entrada franca e classificação livre.

Terça-feira (25), às 10h, Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis, Parafuseta Produções, na Biblioteca Malba Tahan, Rua Brás Pires Meira, 100, Jardim Susana/Veleiros. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Terça-feira (25) , às 10h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa, Rua Luís Imparato, 564, Vila Prudente. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (26) , às 15h, Evoé Cia de Teatro - O Carnaval dos Bichos - Teatro, na Casa de Cultura São Mateus, Rua Monte Mandirá, 40, São Mateus. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (26) , às 14h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Lenyra Fraccaroli, Praça Haroldo Daltro, 451, Vila Carrão. Entrada franca e classificação livre.

Quarta-feira (26) , às 10h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Amadeu Amaral, Rua José Clovis de Castro, s/n, Vila Maria. Entrada franca e classificação livre.

Quarta-feira (26) , às 14h, Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis - Parafuseta Produções, na Biblioteca Vicente Paulo Guimarães, Rua Jaguar, 225, Vila Curuçá. Entrada franca e classificação livre.

Quarta-feira (26) ), às 10h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Professor Arnaldo Magalhães Giácomo, Rua José Joaquim, 290, Sapopemba. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quarta-feira (26) , às 14h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, Rua Vitório Santim, 44, Itaquera. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (27) , às 14h, Maria Cristina dos Santos - Máscaras Carnavalescas Reciclagem de Sucata - Cultura Popular, na Casa de Cultura Freguesia do Ó, Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Quinta-feira (27) , às 14h, Bloquinho das Princesas e dos Super Heróis, no Centro Cultural da Juventude | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha. Entrada franca e classificação livre.

Quinta-feira (27) , às 10h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Gilberto Freyre, Rua José Joaquim, 290, Sapopemba. Entrada franca e classificação livre.

Quinta-feira (27) , às 10h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Hans Christian Andersen, Avenida Celso Garcia, 4.142, Tatuapé. Entrada franca e classificação livre.

Quinta-feira (27) , às 14h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet (Rua José Clovis de Castro, s/n, Vila Maria. Entrada franca e classificação livre.

Quinta-feira (27) , às 14h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca Marcos Rey, Rua Marcus Pereira, 30, Santo Amaro. Entrada franca e classificação livre.

Quinta-feira (27) , às 14h30, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Vinicius de Moraes (Rua Tenente Landy, 40, Jardim Três Marias. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (28) , às 18h, Bloco do Vietnã - Samba, na Casa de Cultura Santo Amaro, Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434, Santo Amaro. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (28) , às 14h, Contos Carnavalescos , com a Trupe BorboLetras, na Biblioteca Clarice Lispecto, Rua Jaricunas, 458, Siciliano. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (28) , às 14h, Historietas Carnavalescas , com o Casulo Viajante, na Biblioteca José Mauro Vasconcelos, Rua Diógenes Dourado, 101, Jardim Lajeado. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sexta-feira (28) , às 14h, Bloco dos Palhaços Batutas - Flor de Crejoá, na Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, Rua General Jardim, 485, Vila Buarque. A entrada é gratuita, e a classificação, livre.

Sexta-feira (28) , às 14h, Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis, Parafuseta Produções, na Biblioteca Paulo Duarte, Centro de Culturas Negras, Praça Ituzaingó, s/n, Vila Regente Feijó. Entrada franca e classificação livre.

Sexta-feira (28) , às 16h, Brincando de carnaval , com a Banda Arteiros, na Biblioteca Álvaro Guerra, Avenida Pedroso de Morais, 1.919 , Pinheiros. Entrada franca e classificação livre.

Toda a programação cultural para o mês de fevereiro pode ser encontrada no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa .