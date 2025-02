Governador assina acordo de cooperação técnica com o BNDES para o desenvolvimento de projetos de resiliência climática para o RS

O governador Eduardo Leite assinou, nesta sexta-feira (7/2), um acordo de cooperação técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento do projeto RIOs – Resiliência, inovação e obras para a proteção do futuro do Rio Grande do Sul, que visa a recuperação resiliente do Estado. O acordo vai viabilizar os estudos de riscos da bacia do Guaíba e encaminhar anteprojetos de proteção de cheias.

Também foi firmado um termo aditivo ao contrato já existente para o desenvolvimento do anteprojeto do Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. As assinaturas ocorreram durante uma reunião do governador com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na sede do banco, no Rio de Janeiro.

As duas ações vão permitir uma resposta maior do Estado em eventos climáticos extremos, como os vivenciados em maio de 2024. O projeto RIOs resultará em um portfólio de programas, planos e projetos viáveis e sustentáveis para o redesenho territorial e paisagístico em áreas vulneráveis a serem identificadas no decorrer do projeto, de forma que não voltem a ser ocupados por moradias e empreendimentos.

O governador disse que a assinatura do termo é mais um passo importante na parceria do Estado com o BNDES. “Para o projeto RIOs, o Estado vai aportar R$ 30 milhões, com a coordenação do BNDES e toda a sua qualidade técnica, na contratação de consultorias para trazer para a bacia do Guaíba os estudos de identificação dos riscos em evento climáticos, fazendo o design das soluções e encaminhando os anteprojetos de proteção contra cheias”, revelou Leite.

"Será um modelo de ação em resiliência climática”, revelou o governador, referindo-se ao Cegird -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Já o Cegird, que será coordenado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, terá uma estrutura organizacional projetada para gerenciar operações de resposta a emergências e desastres, com tecnologia avançada para monitoramento em tempo real dos incidentes e emergências causadas por eventos climáticos extremos, melhorando a qualidade e a agilidade nas respostas do Estado. “Assinamos um aditivo em um contrato para gestão de ativos imobiliários do Estado para podermos reconfigurar um desses ativos e transformá-lo neste grande centro, que será um modelo de ação em resiliência climática”, explicou o governador.