Emater/RS-Ascar é a primeira instituição do governo a implantar o Sistema Eletrônico de Informações

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar) tornou-se a primeira instituição do governo estadual a implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ferramenta de gestão de processos e documentos eletrônicos.

O ato que formalizou a adesão foi realizado nesta quinta-feira, 6, com a presença do secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Bruno Silveira, e do presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz. O sistema já está disponível para os servidores do órgão, escolhido para ser piloto no projeto de expansão do SEI no Estado.

A ação é fruto da parceria, iniciada em 2024, entre o governo do Rio Grande do Sul, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desenvolvedor do sistema. Os projetos-piloto servirão como base para a expansão do SEI RS, garantindo que a ferramenta seja implementada de forma eficiente e adaptada às demandas da administração pública estadual.

A implantação do SEI no RS é liderada pela SPGG, por meio da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI). A execução está a cargo da Divisão de Soluções Digitais da STI, com o apoio do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Apers) e da Procergs.

– A implantação do SEI na Emater é um ato de extrema importância, um grande passo para toda a administração do Estado, em que caminhamos para a integração dos processos eletrônicos com os demais entes administrativos. Esta parceria busca desburocratizar e promover mais agilidade e segurança na movimentação de documentos da administração pública –, enfatizou o secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira.

O SEI RS também será disponibilizado em breve aos municípios, permitindo que governos locais modernizem seus processos administrativos e ampliem a digitalização da gestão pública. No âmbito estadual, os próximos pilotos serão realizados na InvestRS, Cage e PGE-RS.

"Este foi um momento muito aguardado institucionalmente. Ficamos muito felizes de sermos o piloto no governo do Estado para a implantação do SEI, um sistema que permite uma série de controles e registros, que tende a agilizar e tornar mais eficiente a gestão dos processos", ressaltou o presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz.