Soluarq anuncia investimento de R$ 60 milhões em operações

A Soluarq, empresa de gestão documental, com mais de 18 anos de experiência no setor, anuncia um investimento de R$ 60 milhões nos próximos cinco anos. A iniciativa tem o objetivo de expandir as operações e acelerar a transição para soluções de inteligência artificial (IA), reforçando seu compromisso com a inovação e sustentabilidade no setor.

Além de investir estrategicamente na consultoria de crescimento e o desenvolvimento dos líderes, a empresa está apostando no rebranding da marca, e se posicionando como "tech" em seu novo site e mídias sociais.

Com o objetivo de se consolidar como líder no mercado de tecnologia para transformação digital, a Soluarq está implementando um plano robusto de ampliação operacional. Este investimento permitirá à empresa otimizar processos, aumentar a eficiência e oferecer aos clientes soluções ainda mais inovadoras e tecnologias de ponta, incluindo digitalização de documentos, assinatura digital, automação de processos, criação de workflows e implementação de plataformas paperless, tudo isso em um único produto: "AYRA TECH".

“A Soluarq está em uma jornada de transformação digital, com a inteligência artificial desempenhando um papel crucial na evolução dos nossos produtos. Esse avanço nos permite criar soluções mais inteligentes, eficientes e alinhadas com as necessidades do mercado. Nosso novo produto AYRA TECH, desenvolvido com tecnologias de IA, exemplifica a evolução e inovação em tecnologia no setor de gestão documental. Ampliar e investir em inteligência artificial está se tornando o motor central da nossa inovação tecnológica. Assim, estamos firmemente posicionados para atender às necessidades do mercado de maneira sustentável”, explica Claudete Aurora, CEO.

Valcir Garcia, diretor comercial, contou um pouco mais sobre a nova fase da Soluarq, e como essa expansão e ampliação impacta positivamente os clientes: "A transformação digital é essencial para o sucesso das empresas, melhorando a eficiência e reduzindo a dependência de processos manuais e documentos em papel. Isso otimiza operações, economiza recursos e contribui para a sustentabilidade ambiental. A inteligência artificial (IA) é crucial para manter a competitividade, permitindo soluções personalizadas e preditivas que melhoram a experiência do cliente e abrem novas oportunidades de negócios. A Soluarq promove a cultura do “menos papel, mais tecnologia” e usa IA como pilares fundamentais, destacando um case de sucesso onde reduziram o acervo físico de 500 mil caixas para 70 mil caixas de documentos, promovendo novos processos digitais".

Futuro da gestão documental e tecnologia

A Soluarq não para e continua a investir em inovação e a explorar novas tecnologias para oferecer soluções que atendam às necessidades em constante evolução dos seus clientes.

Além de tudo, a Soluarq reforça o compromisso com a sustentabilidade e ESG "Environmental, Social and Governance" (Ambiental, Social e Governança), como citado pelo sócio e diretor técnico, Francisco Lopes: “Com a transformação digital de processos de negócios e documentos, ajudamos nossos clientes e parceiros a iniciarem ou acelerar sua jornada de ESG e transformação digital. Somos apaixonados pela cultura paperless e pela sustentabilidade, o que nos inspira e motiva transformar”.

Para mais informações sobre a Soluarq e seus serviços, basta acessar: https://soluarq.com.br/.