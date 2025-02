Beuni acelera crescimento LATAM com rebranding e tecnologia

O lançamento da nova identidade visual da beuni, apresentado em um evento exclusivo para clientes, investidores e parceiros na região do Itaim, em São Paulo, no último dia 27, reflete mais do que uma mudança estética. A reformulação acompanha um movimento estratégico de digitalização e automação, alinhado à crescente demanda por soluções tecnológicas que eliminem burocracias e aprimorem a previsibilidade logística.

De acordo com Douglas Mendes, Head de Marketing da beuni, "o rebranding vai além de uma mudança visual; é um movimento estratégico para fortalecer a atuação como plataforma voltada à gestão eficiente de brindes corporativos, utilizando tecnologia e automação. Esse avanço é fundamental para atender empresas que operam em diferentes mercados e buscam maior controle e escalabilidade".

Tecnologia e automação como pilares de crescimento

A tecnologia ocupa o centro da nova estratégia da beuni. A empresa investe em inteligência artificial (IA) e automação para otimizar fluxos operacionais, reduzir custos e garantir previsibilidade na logística de brindes personalizados.

Segundo Murilo Pratavieira, Founder e CEO da beuni, a inteligência artificial será um pilar estratégico para os próximos anos. “Nosso objetivo é expandir o uso de IA no produto e na operação, promovendo maior integração de dados e automação de processos. Dessa forma, buscamos aprimorar a gestão de brindes, tornando-a mais eficiente e alinhada às necessidades das empresas”.

Além de evoluir sua tecnologia, a beuni expande sua plataforma com integrações que automatizam a gestão de brindes e conectam o processo a sistemas essenciais das empresas. Com o Slack e Microsoft Teams, equipes recebem notificações em tempo real. No RH, plataformas como Gupy, Solides e Feedz facilitam o envio automatizado de kits de boas-vindas e incentivos. Para vendas e marketing, integrações com SalesForce, HubSpot e Pipedrive otimizam fluxos de relacionamento, enquanto conexões com SAP, TOTVS, OMIE e BLING garantem controle operacional e financeiro.

A plataforma também ganha novas funcionalidades para otimizar a gestão de brindes:

BeTracking : rastreamento centralizado de entregas, independentemente da transportadora, garantindo mais transparência e controle;





: rastreamento centralizado de entregas, independentemente da transportadora, garantindo mais transparência e controle; Analytics : indicadores de desempenho para medir o impacto dos brindes em campanhas e ações corporativas;





: indicadores de desempenho para medir o impacto dos brindes em campanhas e ações corporativas; Coleta de feedbacks : sistema que permite avaliar a percepção dos destinatários e ajustar estratégias de personalização;





: sistema que permite avaliar a percepção dos destinatários e ajustar estratégias de personalização; Gestão automatizada de contatos: base integrada para administrar envios recorrentes com segmentação dinâmica.



Expansão internacional e crescimento na América Latina

De acordo com dados da Global Advertising Specialties Impressions Study, o setor de brindes corporativos movimenta bilhões de dólares globalmente, impulsionado por estratégias de fidelização e engajamento. Para empresas multinacionais, a logística desses itens pode ser complexa e custosa. A beuni busca resolver esse problema com um modelo que combina gestão centralizada, tecnologia de automação e alcance internacional.

Atendendo empresas como Vtex, Lighthouse e Gigabyte, a beuni já realiza envios para diversos países da América Latina, Europa e América do Norte. Essa expansão reflete a crescente demanda por soluções que integrem a gestão de brindes em diferentes mercados, garantindo padronização, eficiência e rastreabilidade global.

“Empresas que operam em diferentes países demandam soluções flexíveis e escaláveis. Nossa plataforma foi desenvolvida para facilitar a gestão de estoques, envios e personalizações em múltiplas regiões, oferecendo mais controle e eficiência operacional”, explica Marcel Prataviera, Co-Founder e CEO da beuni.

Novas parcerias e avanços estratégicos

O reposicionamento da beuni foi marcado por um evento que reuniu clientes, investidores e parceiros, incluindo empresas como Mapfre, RD Saúde, iFood, Isaac, Sankhya, Jeeves, entre outras. Além da apresentação da nova identidade visual, o encontro discutiu desafios da gestão de brindes no ambiente corporativo atual, destacando a necessidade de automação, controle e integração de dados.

A empresa continua investindo na expansão da base de clientes e no fortalecimento de parcerias internacionais, com foco na evolução de suas soluções tecnológicas para atender às demandas do mercado corporativo global.