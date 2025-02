Caminhoneiros precisarão ter RNTRC validado para receber vale-pedágio

Desde 1º de janeiro, está em vigor a Resolução 6.024/23 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que proíbe o pagamento do vale-pedágio a caminhoneiros por meios físicos, como cartões. Agora são aceitas apenas as tags eletrônicas nessas operações. Nas últimas semanas, porém, a agência anunciou novas decisões sobre o vale-pedágio obrigatório.

Uma das mudanças será no processo de emissão e de protocolo do vale-pedágio. A partir de abril, as Fornecedoras de Vale-Pedágio Obrigatório (FVPO) serão obrigadas a validar o status do RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) dos veículos utilizados na viagem. Ou seja, o cavalo mecânico precisará estar cadastrado e com registro ativo para receber o vale-pedágio.

Diante dessas exigências, a Roadcard, uma das líderes no setor de meios de pagamentos no Transporte Rodoviário de Cargas, está ajudando seus clientes a se adaptarem às novas regras. “Como plataforma multimeios de pagamentos, estamos nos antecipando e atuando proativamente na implantação dessas alterações regulatórias, para que as operações de nossos clientes tenham o menor impacto possível”, informa Everton Kaghofer, diretor comercial da Roadcard.

“Buscamos ir além do cumprimento das novas exigências, explorando as oportunidades de melhoria na jornada de pagamento de nossos clientes. Desta vez, aproveitaremos para que nosso cliente nem precise mais informar o RNTRC. Bastará indicar o documento do contratado que nós validaremos e incluiremos a informação no contrato de frete ou viagem”, completa Anna Luiza Miranda, diretora de Marketing, Inovação e Produto da Roadcard.

Embora a nova medida da ANTT estivesse prevista para vigorar a partir de 30 de janeiro, a Roadcard e outras Fornecedoras de Vale-Pedágio Obrigatório solicitaram à agência a prorrogação do prazo, que foi estendido até 23 de abril. “Mesmo assim, recomendamos que os embarcadores e transportadores estejam atentos aos seus processos internos para identificar se existe a necessidade de alguma adequação”, salienta a diretora.

Outra decisão recentemente anunciada pela ANTT foi que as tags devem ser fornecidas sem custos aos motoristas. A determinação atende a uma solicitação da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), para que esses profissionais estejam isentos das taxas de mensalidade e manutenção das etiquetas eletrônicas.

A Roadcard foi uma das primeiras Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEF) do país e é uma das líderes em gestão de pagamentos no setor, por meio da Solução Pamcard, que inclui vale-pedágio, vale-combustível e gestão de despesas.

“Auxiliamos as transportadoras a atenderem às exigências regulatórias e ter mais eficiência em suas operações. O sistema de pagamento precisa ser uma plataforma que gere capacidade de contratação e não de restrição, impondo um modelo único de pagamento e consumo”, diz Kaghofer. “E oferecemos liberdade para que os motoristas escolham o meio em que preferem receber seus pagamentos, seja cartão, Pix ou conta digital”, completa Anna Luiza.

