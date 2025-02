Comunicação eficaz pode transformar os resultados das empresas

Empresas que melhoram a comunicação obtêm resultados de sucesso. Se por um lado os custos caem, por outro, os lucros aumentam. Essa solução melhora os processos de uma empresa, transformando-se até mesmo em um diferencial estratégico. Prova disso é a mudança na forma de se relacionar com clientes, fornecedores, parceiros e outros stakeholders do mercado.

Trabalhar com a ferramenta certa traz inúmeros benefícios, o que reflete nos resultados de qualquer negócio. Essas conquistas, aliás, estão à disposição de empresas de todos os segmentos e tamanhos, desde as menores até grandes multinacionais. O sucesso dessa iniciativa, porém, está atrelado à qualidade da solução utilizada. Portanto, é importante conhecer mais sobre o assunto para evitar surpresas desagradáveis.

Benefícios da boa comunicação



Com o mercado corporativo cada vez mais competitivo, cuidar dos detalhes faz muita diferença nos resultados de qualquer empresa. Pode até parecer um paradoxo. Entretanto, é indispensável reduzir os custos de diferentes processos e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade dos serviços prestados.

Ponto chave para o sucesso de qualquer companhia, o bom relacionamento figura entre as prioridades. Hoje, a qualidade do atendimento significa muito mais do que um sorriso no rosto e uma boa receptividade.

De forma estratégica, é importante atender com eficácia os diferentes perfis de forma personalizada e em todas as plataformas à disposição. Isso só é possível com o correto trabalho dos dados, em uma estratégia humanizada e que se conecte com todos os canais de comunicação à disposição, sem ruídos.

Como resultado, as empresas se posicionam alguns passos na frente da concorrência, usufruindo de benefícios como:

Melhor retorno sobre o investimento (ROI): a telefonia é projetada para otimizar os processos e maximizar os resultados. Dessa forma, consegue se integrar com diferentes sistemas, em uma atuação omnichannel.

Qualidade no atendimento: outro benefício é o aprimoramento da qualidade do atendimento, garantindo uma comunicação rápida, clara e direta, sem ruídos, o que aumenta de forma significativa a satisfação com o serviço das empresas.

Redução de custos: ao trabalhar com um parceiro qualificado, a empresa consegue melhorar os processos e, ao mesmo tempo reduzir os custos, contribuindo para a eficiência e, também, para o bolso.

Importância de contar com o parceiro certo



Com tantos benefícios em jogo, é importante contar com um parceiro experiente e com estrutura para entregar o prometido. Afinal, é do futuro da empresa que está em jogo.

Mas como fazer a escolha certa? Aqui, alguns critérios precisam ser levados em consideração:

– Credibilidade no mercado;



– Confiança;



– Quantidade de soluções disponíveis;



– Suporte;



– Entre outros.

Com base nesses critérios, um exemplo claro é a Conectel Multioperadora. Homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a empresa é credenciada pelo Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e pelo Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).

Especializada em telecomunicação corporativa, a empresa oferece soluções funcionais e intuitivas para todos os portes de empresas. Atualmente, está presente em mais de cinco mil cidades em todo o país, com mais de 1.500 projetos implantados.

Com capacidade de dezenas de milhares de conexões simultâneas, o data center da empresa fica no Nabiax/Actis, uma das melhores e mais seguras estruturas do mundo. Também é importante destacar que a Conectel Multioperadora possui desenvolvimento próprio constante, com uma busca permanente por inovações e melhorias.

"Ao levar em consideração esses diferenciais, fica muito mais fácil encontrar o parceiro certo para trabalhar com a telefonia como um diferencial estratégico, independentemente do segmento ou tamanho da companhia. Portanto, as empresas que realmente almejam resultados mais significativos precisam escolher a tecnologia certa", afirma Victor Uemura, diretor executivo da operadora.



