Guia de viagens indica 30 destinos nacionais para ir em 2025

Publicação desenvolvida pelo site de viagens Guia Viajar Melhor, indicou 30 lugares diferentes para visitar no Brasil ainda em 2025. A seleção inclui desde praias paradisíacas a capitais já conhecidas pelos brasileiros como a cidade do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maceió, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba e mais.

Entre os destinos nacionais indicados pela plataforma de viagens, estão as regiões turísticas de Morro de São Paulo e Porto Seguro, na Bahia, Porto de Galinhas, no litoral pernambucano, João Pessoa, capital da Paraíba, Natal, no Rio Grande do Norte, e Maragogi, no estado de Alagoas.

Para os apaixonados por natureza, a equipe do Guia Viajar Melhor também recomendou viagens para a região de Bonito, em Mato Grosso do Sul, Alter do Chão, no Pará, Búzios e Angra dos Reis, no litoral fluminense, destino turístico com diversas praias, enseadas e centenas de ilhas contornadas por áreas de Mata Atlântica.

Além delas, o Parque Nacional de Jericoacoara e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, região considerada Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, também foram indicados pelo site brasileiro.

Segundo a matéria, para quem visita a região de Jericoacoara, no Ceará, também pode estender a viagem para outros destinos do Nordeste que engloba a Rota das Emoções. O roteiro turístico integrado percorre de Jericoacoara, no Ceará, passando por Barra Grande e pelo Delta do Parnaíba, no Piauí, até chegar no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, atrativo turístico do estado do Maranhão.

Os interessados em viajar para destinos históricos e culturais, também poderão visitar cidades que marcaram o período colonial brasileiro e que ainda preservam construções centenárias da época, como é o caso de Salvador, na Bahia, Paraty e Petrópolis, no Rio de Janeiro, Ouro Preto, em Minas Gerais, Pirenópolis, em Goiás e o Centro Histórico de São Luís, localizado na capital do Maranhão e tombado como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO.

Guia de viagens promove lugares para conhecer no Brasil e exterior

Destacada pelo Jornal de Negócios Sebrae como uma vitrine online que potencializa negócios no turismo, o Guia Viajar Melhor também havia elencado em 2024 três destinos brasileiros para quem busca viagens gastronômicas pelo país. A pesquisa desenvolvida pela plataforma de viagens considerou a opinião de mais de 2.100 viajantes brasileiros e também foi publicada na página oficial do Ministério do Turismo e veiculada no Jornal da Band.

A marca brasileira também é autora da publicação ‘100 lugares para conhecer no Brasil’ e já foi considerada pelo Ministério do Turismo como um “exemplo de site destinado ao turismo", ao auxiliar no fomento de destinos do Brasil e exterior através de publicações sobre viagens.

Rio de Janeiro entre os melhores destinos culturais do mundo

O Brasil também foi destaque em um outro site de viagens, com o Rio de Janeiro sendo indicado entre um dos 25 melhores destinos culturais do mundo. O ranking promovido pela plataforma Tripadvisor, indicou a capital fluminense com base nas avaliações feitas por viajantes ao longo do último ano.

A cidade carioca aparece em conjunto com outros destinos internacionais famosos como Londres, Paris, Roma, Barcelona, Nova York, Lisboa, Bali, Egito, Praga, Amsterdã, Bangkok, Istambul, Custo, entre outros.

Viagens no Brasil no radar de turistas do mundo todo

Dividido em cinco regiões principais, o Brasil é considerado o quinto maior país do mundo em extensão territorial e tem atraído inúmeros turistas estrangeiros. Em uma matéria publicada pela CNN Brasil, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou o aumento de 27% na entrada de viajantes estrangeiros no último ano. A receita financeira gerada por esse aumento no fluxo de turistas vindos de outros países, injetou uma quantia superior a US$ 7 bilhões no mercado nacional.

Em conversa à CNN, Marcelo Freixo detalha esses números. “Os turistas nunca gastaram tanto aqui. Não é que só estão vindo mais, estão gastando mais, estão ficando mais tempo”, afirmou o presidente da entidade.

O presidente da Embratur também falou sobre os benefícios gerados pela promoção dos destinos brasileiros, com ênfase no desenvolvimento e estruturação das cidades brasileiras. “Sempre que você aumenta o número de turistas, sempre que você torna um lugar visitável, você melhora o transporte, melhora a segurança, melhora a qualidade de vida”, explicou o presidente da Embratur.