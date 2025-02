Em comparação com janeiro de 2024, RS termina o primeiro mês do ano com queda nos indicadores de criminalidade

O Rio Grande do Sul encerrou o primeiro mês de 2025 com queda nos índices de criminalidade em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os homicídios dolosos reduziram 45%, passando de 190 casos, em janeiro de 2024, para 105. Os crimes de feminicídio caíram 17%, percentual que representa a diferença entre os 12 casos registrados no ano passado e as dez ocorrências deste ano.

Os latrocínios tiveram queda de 50%, passando de seis casos de roubo seguido de morte para três. As estratégias de combate aos crimes de roubo a pedestre e roubo de veículos contribuem diretamente para a redução nos latrocínios. No caso de roubo a pedestre, a retração foi de 37%. Ao todo, 978 ocorrências foram registradas, ao passo que, em janeiro do ano anterior, foram mais de 1,5 mil. Considerando a série histórica, é a primeira vez que o número ficou abaixo de mil. Já em relação aos roubos de veículos, as estatísticas mostram uma queda de 35%, passando de 269 ocorrências para 175.

Também houve redução de ocorrências em bancos e em estabelecimentos comerciais, além do transporte coletivo e do campo. Em instituições financeiras, nenhum crime foi registrado. A diminuição das ocorrências no comércio foi de 17%, passando de 447 casos para 369. Já no transporte coletivo, a queda registrada foi de 44%. Os 15 casos de janeiro de 2025 se contrapõem aos 27 do mesmo período do ano anterior. Em relação aos crimes de abigeato, as 159 ocorrências representam uma retração de 40% em face dos 265 casos de janeiro passado.

Os dados refletem os resultados de ações especiais, operações e apreensões da Polícia Civil e da Brigada Militar, de norte a sul do Estado, garantindo sempre a segurança dos gaúchos.