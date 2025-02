Homem é preso com mais de 80kg de maconha em Tiradentes do Sul

Um homem de 40 anos foi preso na noite de terça-feira (4) com 80kg de maconha na fronteira com a Argentina. O flagrante foi perto da balsa de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, no noroeste gaúcho.

Conforme a Polícia Civil, a droga era transportada em uma embarcação que partiu da cidade argentina de El Soberbio e seria entregue a traficantes brasileiros. A partir da entrega, a maconha seria distribuída para várias regiões do Estado.

O homem preso é um argentino que seria responsável pela logística ao possibilitar o transporte da droga via Rio Uruguai.

As investigações apontam que o esquema operava com frequência. Em 10 de dezembro, o Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) já havia apreendido 140kg de maconha em Tiradentes do Sul.

— A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar as ações e investigações contra o tráfico de entorpecentes e as organizações criminosas no interior do Estado, sobretudo nas regiões de fronteira — disse o delegado Joel Wagner.