Baitz Solutions recebe certificado de empresa americana

A Baitz Solutions, fornecedora de tecnologia em serviços de nuvem, segurança cibernética e ferramentas digitais de colaboração do Brasil, foi eleita como uma das dez empresas de tecnologia mais promissoras da América Latina no ano de 2024, pelo CIORewiew, principal veículo especializado em tecnologia e cloud computing dos EUA.

O selo “10 Most Promising Latin America Tech Companies”, concedido à Baitz Solutions pelo Latin America Tech, avaliou dimensões como desempenho e inovação das empresas de tecnologia, a partir de pesquisa realizada junto a especialistas e clientes, e mediu a confiança nas soluções oferecidas pela empresa fundada há uma década. O selo apoia executivos, especialistas do setor e profissionais de TI a tomarem decisões tendo referência em fonte de informação confiável e reconhecida.

“Nossa abordagem vai além do conhecimento técnico. Mais do que fornecedores de nuvem corporativa e de implementação de ferramentas avançadas como Microsoft 365 e Power BI, somos parceiros de organizações de todos os segmentos de mercado, capacitando as empresas para o uso integrado de dados”, afirma Clodoaldo Baitz, fundador e CEO da Baitz Solutions.

Por meio da consultoria estratégica, a empresa dá suporte para a migração e modernização da jornada digital dos clientes com infraestrutura flexível e ferramentas de colaboração seguras. As soluções permitem reduzir custos, aumentar a produtividade e manter a continuidade dos negócios. O serviço em nuvem oferecido em moeda nacional, e não em dólar, é um diferencial junto às empresas brasileiras e as que mantêm operação no Brasil. A integração de plataformas próprias com soluções como o Microsoft 365 atende às necessidades específicas de cada usuário, elimina desperdícios e garantindo eficiência operacional. A customização dos serviços às especificidades de cada empresa, garante que cada cliente pague apenas pelo que necessita.

Uma das fortalezas da Baitz Solutions é o Data Center acessível que dá suporte a clientes. Operado por profissionais em tempo real, o Data Center se apoia em movidesk que tem registrado o SLA em até um minuto para primeiro atendimento.

A matéria completa pode ser acessada no site da CioReview: https://www.cioreview.com/baitz-solutions

Sobre a Baitz Solutions

A empresa foi fundada no interior do Estado de São Paulo por Clodoaldo Baitz, que é o CEO da organização, sendo uma das pioneiras em serviços em nuvem, segurança cibernética e ferramentas de colaboração no país.

A atração e retenção de profissionais da área é uma das prioridades estratégicas para a Baitz Solutions, que adota uma abordagem inovadora e estabeleceu parceria com o Centro Paula Souza, para identificar e recrutar profissionais ainda em formação.

A empresa está estruturada em escritórios em várias regiões do país e atende a clientes de segmentos diversos, como concessionários de veículos, indústrias, além de empresas do agronegócio.

Em 2025, como marca de expansão, as operações serão integralmente transferidas para a nova sede da empresa, em Jaboticabal, em prédio de 800 metros quadrados. O projeto green building utiliza os recursos naturais de forma eficiente: a água da chuva é coletada e será utilizada para limpeza e manutenção de áreas verdes, os espaços permitem a redução do consumo de energia, favorecendo a iluminação e o conforto térmico. Toda a energia elétrica será gerada por painéis fotovoltaicos.