IA transforma varejo nos EUA e impulsiona setor jurídico no Brasil

A inteligência artificial (IA) está ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo. Um estudo recente apontou que 80% dos varejistas nos Estados Unidos planejam aumentar o uso da tecnologia em suas operações em 2025. Esse dado reflete uma tendência global de adoção da IA para otimização de processos, o que também se aplica ao setor jurídico brasileiro, onde advogados têm sido pioneiros no uso de tecnologia para aumentar a eficiência do trabalho.

IA jurídica cresce no Brasil

No Brasil, o setor jurídico tem se destacado na adoção de inteligência artificial para advogados. Ferramentas como IA jurídica gratuita e sistemas especializados em automação de documentos jurídicos já são amplamente utilizados. Escritórios de advocacia e departamentos jurídicos estão implementando soluções para análise de contratos, pesquisa de jurisprudência e gestão processual de forma semelhante ao que ocorre no varejo norte-americano.

Eficiência e redução de tempo no setor jurídico

Assim como os varejistas dos EUA buscam IA para personalização do atendimento ao cliente e automação de processos, os advogados brasileiros têm adotado IA jurídica para reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas. Sistemas como LawX e assistentes virtuais jurídicos já conseguem elaborar petições, organizar documentos e até prever decisões com base em dados históricos, aumentando a produtividade dos profissionais do direito.

Desafios e perspectivas

Apesar do crescimento, desafios como desconhecimento da tecnologia, resistência à mudança e custos iniciais ainda são barreiras para muitos escritórios e tribunais. No entanto, a tendência é de maior aceitação conforme mais profissionais percebem os benefícios da IA no setor jurídico, assim como ocorre no varejo americano.

Com a crescente digitalização dos processos judiciais no Brasil e o aumento da oferta de IA para advogado gratuito, a expectativa é que o setor jurídico continue liderando a adoção de tecnologia, consolidando o país como referência na modernização do direito.