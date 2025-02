ITAM impulsiona decisões estratégicas com gestão de TI

Com o aumento do número de ativos de tecnologia nas empresas, como computadores, servidores e softwares, o gerenciamento desses recursos se torna cada vez mais desafiador. Para enfrentar esse problema, muitas empresas adotam o ITAM (Gerenciamento de Ativos de TI), uma metodologia que ajuda a organizar e controlar os recursos de tecnologia de forma eficiente ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Hoje, plataformas como a SimpleOne oferecem um approach integrado, combinando as práticas de ITSM (Gerenciamento de Serviços de TI) e ITAM. Empresas que buscam não apenas controlar seus ativos de TI, mas também otimizar seus processos de serviços, podem contar com soluções que oferecem tanto a opção de implantação na nuvem quanto em infraestrutura on-premise, de acordo com as necessidades específicas do cliente.

O gerente de desenvolvimento da SimpleOne no Brasil, Luiz Telles, explica como o ITAM pode realmente ajudar as empresas a tomar decisões estratégicas.

“O ITAM é um conjunto de práticas e ferramentas que visa gerenciar os ativos de TI de uma empresa, como computadores, softwares e servidores. Ele acompanha os ativos desde sua compra até sua desativação, garantindo que todos sejam bem gerenciados”, afirma Luiz.

O ITAM se conecta ao ITIL (Biblioteca de Infraestrutura de TI), um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de serviços de TI. Dentro do ITIL, o ITAM ajuda a manter um controle rigoroso sobre os ativos de TI, oferecendo dados detalhados sobre o que a empresa tem, como está sendo usado e quando precisa ser substituído ou atualizado.

Com o ITAM bem implementado, as empresas conseguem reduzir custos, melhorar a eficiência e estar em conformidade com as normas regulatórias.

Benefícios do ITAM para as empresas

O ITAM traz vários benefícios, principalmente no que diz respeito à tomada de decisões mais inteligentes. Alguns dos principais pontos positivos incluem:

Controle de custos: o ITAM ajuda a planejar melhor os gastos com tecnologia, evitando surpresas no orçamento e ajudando a controlar melhor os recursos.

Avaliação do valor da infraestrutura: a metodologia permite calcular o valor dos ativos de TI e analisar se eles ainda estão dando retorno, o que ajuda a planejar investimentos futuros de maneira mais assertiva.

Identificação de ativos desnecessários: o ITAM ajuda a identificar equipamentos ou softwares que não estão sendo usados, permitindo que a empresa corte gastos desnecessários.

Gestão do ciclo de vida dos ativos: o ITAM acompanha o uso dos ativos de TI ao longo de todo o seu ciclo de vida, garantindo que a empresa saiba exatamente quando é hora de substituir ou atualizar um recurso.

“Esses benefícios fazem do ITAM uma ferramenta importante para a gestão eficiente da infraestrutura de TI nas empresas”, argumenta Luiz.

ITAM como uma ferramenta para decisões estratégicas

O ITAM não se limita a um simples controle de ativos. Ele também ajuda as empresas a tomar decisões estratégicas mais assertivas. Com informações precisas e atualizadas sobre os ativos de TI, as empresas conseguem decidir, por exemplo, quando é o momento certo para investir em novas tecnologias ou atualizar equipamentos antigos.

Além disso, o ITAM ajuda as empresas a melhorar seus processos internos, aumentar a produtividade e reduzir custos. Ele também facilita a adaptação às mudanças tecnológicas, tornando a empresa mais ágil e preparada para os desafios do mercado.

“No cenário atual, onde a tecnologia é fundamental para os negócios, tomar decisões bem-informadas é essencial. O ITAM surge como uma ferramenta chave para ajudar as empresas a gerenciar melhor seus recursos de TI e a tomar decisões mais estratégicas. Com ele, as empresas conseguem otimizar seus investimentos, reduzir desperdícios e estar sempre preparadas para as mudanças que o mercado exige”, conclui Luiz.