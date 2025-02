Três Passos: 7º BPM prende mulher em virtude de tráfico de entorpecentes

Conforme informações divulgadas pelo 7º BPM, a mulher de 33 anos de idade foi presa na manhã desta quarta-feira (5/2), em Três Passos.

Na ação, os policiais militares apreenderam duas porções de crack, uma quantidade de cocaína, nove smartphones, duas bicicletas e dinheiro, além de outros materiais.

A presa foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

