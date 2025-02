Especialista orienta jovens a construir carreira de sucesso

Conseguir o primeiro emprego pode ser um desafio para muitos jovens e pessoas sem experiência no mercado de trabalho. A falta de vivência profissional costuma ser um critério eliminatório em diversos processos seletivos, mas há caminhos para superar esse obstáculo e conquistar a tão sonhada oportunidade.

Para Andréa Felgueiras, Gerente de Marketing para atração de talentos no ManpowerGroup Brasil, o ponto de partida está em reconhecer que experiência vai além do trabalho formal. “Projetos acadêmicos, voluntariado e até pequenos trabalhos informais ajudam a desenvolver habilidades transferíveis para o ambiente corporativo, como organização, trabalho em equipe e comunicação interpessoal. Essas vivências devem ser valorizadas e destacadas durante os processos seletivos”, afirma.

Adquirindo competências antes do primeiro emprego

Mesmo sem um histórico profissional, é possível demonstrar aos recrutadores que se possui muito a oferecer. Segundo a especialista, a chave está em identificar as habilidades já adquiridas ao longo da vida: participar de atividades extracurriculares, como workshops, palestras e cursos, é uma forma eficaz de enriquecer o currículo e se preparar para o mercado.

Cursos de idiomas, informática e formação técnica são opções acessíveis e com grande aceitação pelas empresas. “É importante que os candidatos escolham cursos alinhados tanto às suas áreas de interesse quanto às demandas do mercado de trabalho”, aconselha Andréa.

A importância de um bom currículo

Um currículo bem estruturado pode ser decisivo para conquistar uma oportunidade. Segundo Andréa, “o documento precisa ser objetivo e destacar informações relevantes, como educação, cursos realizados e habilidades adquiridas, mesmo fora do ambiente corporativo”.

A gerente também recomenda que o currículo seja conciso, preferencialmente com uma página, e que inclua detalhes sobre experiências significativas, como trabalhos voluntários, projetos universitários e conhecimentos em ferramentas específicas. Além disso, erros gramaticais e de formatação precisam ser evitados para causar uma boa impressão.

Construindo uma rede de contatos

A construção de uma rede de contatos também desempenha um papel essencial na busca pelo primeiro emprego. Conversar com amigos, familiares e professores pode abrir portas inesperadas. “Muitas vezes, as oportunidades surgem por indicações. Um bom networking permite que o candidato chegue mais próximo de empresas que contratam iniciantes”, comenta Andréa.

Além disso, plataformas digitais como LinkedIn ajudam a ampliar a visibilidade do candidato e permitem interações com profissionais de diversas áreas: “manter um perfil atualizado e alinhado com as tendências do mercado é também uma boa prática”, explica a especialista.

Entendendo o mercado e a cultura da empresa

Antes de se candidatar a uma vaga, é importante pesquisar sobre a empresa e sua cultura organizacional. Esse entendimento pode ajudar o candidato a avaliar se o ambiente é compatível com suas expectativas e valores.

“O alinhamento cultural é um fator essencial para o sucesso no primeiro emprego. Trabalhar em um ambiente que respeita seus valores e estilo de vida aumenta as chances de engajamento e crescimento na organização”, explica Andréa.

Preparando-se para a entrevista

A entrevista é uma das etapas mais decisivas de um processo seletivo, especialmente para quem busca o primeiro emprego. Andréa destaca a importância da autenticidade nesse momento: “transmitir verdade durante a conversa é fundamental. Os recrutadores conseguem perceber quando o candidato é genuíno, e isso pode ser um diferencial em um mercado tão competitivo”.

Ela ainda reforça a necessidade de atenção ao comportamento, vocabulário e vestimenta. Uma postura profissional, sem o uso de gírias ou palavrões, e uma roupa adequada ao ambiente da empresa contribuem para causar uma boa impressão.

“Encontrar o primeiro emprego exige dedicação e paciência. Muitos jovens se deparam com dificuldades no início da jornada, mas isso não deve ser motivo para desânimo. Persistência e clareza nos objetivos são determinantes para alcançar o sucesso profissional”, conclui Andréa Felgueiras.