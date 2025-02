Solo Network oferece parcelamento para aquisição do Copilot

A Solo Network, uma das maiores integradoras de tecnologia e provedora de serviços gerenciados (MSP) do país, é a primeira empresa a oferecer a aquisição de licenças de Copilot, a Inteligência Artificial (IA) da Microsoft, que se integra ao Microsoft 365 em um plano parcelado para empresas.

“Por padrão, a Microsoft oferece as licenças de Copilot apenas com pagamento anual – o que torna mais difícil sua aquisição em um volume muito grande. Por isso, estamos ofertando o pagamento mensal, sem custo adicional, para que os clientes tenham mais flexibilidade para o seu planejamento financeiro”, explica Audreyn Justus, diretor de Marketing, Recursos Humanos e Compliance da Solo Network.

O plano de parcelamento é ofertado a partir de um número mínimo de dez licenças, e poderá ser adquirido somente por empresas sem licenciamento do Copilot.

Aumento da eficiência com o Copilot

Um estudo da Forrester Research realizado em 2023 indica que o retorno sobre o investimento proporcionado pelo Copilot varia entre 112% e 457% – não importa o tamanho da empresa. Além disso, o Copilot também proporciona economia operacional de até 0,7% nas despesas totais, refletindo o aumento da eficiência e da produtividade.

Empresas que implementaram o Copilot relataram uma redução média de 20% no tempo gasto em tarefas administrativas, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades estratégicas.

Além disso, segundo a Forrester, o Copilot tem potencial para até 4% de crescimento de receita por meio de estratégias de mercado aprimoradas e engajamento do cliente. Um exemplo é o fato de que a IA da Microsoft pode ajudar as empresas a reduzir o tempo de resposta às solicitações dos clientes em até 35%, melhorando significativamente a satisfação e a lealdade do cliente.

Ainda segundo o estudo da Forrester, a automação proporcionada pelo Copilot resultou em uma diminuição de 30% nos erros humanos, aumentando a precisão e a qualidade do trabalho.