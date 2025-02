Travelex Confidence usa ferramenta CBYK para projetos de TI

Para ampliar a efetividade em projetos de Tecnologia da Informação e impulsionar a produtividade da equipe, o Grupo Travelex Confidence, empresa atuante no setor de câmbio, adota a ferramenta CBYK.AI. A solução proporciona formas de melhorar a experiência dentro da empresa, otimizando processos, com impacto direto na cultura organizacional.

A ferramenta desenvolvida pela CBYK permite manter os dados privados e oferece a possibilidade de alternar entre diferentes LLMs - Large Language Model (modelo de linguagem que entende e gera texto como humanos, usando aprendizado de máquina treinado em grandes volumes de dados textuais), possibilitando o aproveitamento de cada modelo conforme a necessidade e assegurando que a tecnologia seja utilizada em conformidade com as políticas de governança corporativa.

O desenvolvimento da CBYK.AI, que inclui autenticação via SSO - Single Sign-On (permite ao usuário acessar a solução com um único login, autenticando nativamente com o sistema de acesso), capacidade de armazenar todas as informações dentro do ambiente da companhia, além de assegurar a aprovação em todos os critérios de compliance do grupo, são características que influenciaram a adesão da ferramenta na empresa.

De acordo com Leonardo Lucarevschi Jadjeski, superintendente executivo de produtos e transformação digital do Grupo Travelex Confidence, o uso da CBYK.AI já representa uma melhoria significativa em todos os ciclos de desenvolvimento de projetos e sustentação”. A solução contribui para aumentar a produtividade nos processos de TI, auxiliando todas as squads de desenvolvimento na identificação de bugs; criação e automação de testes funcionais; busca por soluções de forma mais rápida; pesquisas de conceitos de diferentes áreas, entre outros”.

Os colaboradores do grupo relatam uma experiência satisfatória com o uso do CBYK.AI. “A ferramenta é intuitiva, o que facilita o processo de ponta a ponta, aumentando a eficiência dos times que a utilizam”, acrescenta Leonardo.

Os profissionais da área de TI do Grupo Travelex Confidence utilizam a CBYK.AI na gestão de produtos e serviços para analisar dados de comportamento e preferências, explicam que a ferramenta permite que os times se concentrem em atender as necessidades dos clientes, assegurando que cada oferta atenda às necessidades identificadas. Especialmente no contexto de QA Automation, foi notada uma facilidade na resolução de problemas. A CBYK.AI otimiza a produtividade ao aprimorar a relação "Entrega x Tempo". Com acesso ágil às informações, também facilita a explicação de conceitos lógicos.

Expectativas

As expectativas para o futuro uso do CBYK.AI no Grupo Travelex Confidence incluem a expansão da utilização da ferramenta para outras áreas da empresa, além do core IA generativa, e o aperfeiçoamento de uso em diferentes contextos.

“O uso da CBYK.AI tem demonstrado um crescimento significativo entre funcionários e parceiros, refletido em impressionantes números de desempenho. Com mais de 1 bilhão de tokens utilizados, a plataforma não apenas facilita a comunicação e a colaboração, mas também otimiza processos de trabalho”, afirma Fabricio Visibeli, sócio-diretor de Tecnologia e Inovação da CBYK, ressaltando que com mais de 300 usuários ativos, explorando 10 modelos de linguagem distintos, a ferramenta é amplamente utilizada para integrar processos nas rotinas diárias das equipes.