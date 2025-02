Justiça condena quadrilha que furtou mais de 1,6 milhão do Banco do Brasil em Três Passos

A juíza Paula Cardoso Esteves, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Passos, condenou cinco réus acusados de envolvimento em um furto à agência do Banco do Brasil no município do Noroeste do RS. O crime ocorreu entre os dias 13 e 15 de maio de 2023, quando a quadrilha arrombou o cofre do banco e levou R$ 1,68 milhão.

As penas do furto qualificado variam de 3 anos, 10 meses e 26 dias a 6 anos, 4 meses e 20 dias de prisão. Um dos acusados também foi condenado por falsidade ideológica. Um sexto réu foi absolvido.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os criminosos usaram escalada e rompimento de obstáculos para invadir a agência. Antes da ação, realizaram monitoramento do local e adquiriram ferramentas específicas, como discos de corte e placas de papelão, para facilitar a execução do crime. Após o furto, fugiram em veículos. Durante a investigação, a polícia constatou que alguns dos réus já possuíam antecedentes criminais e que o grupo planejava outro furto em Taquari, no Vale do Taquari.

Na sentença, proferida na terça-feira (4), a magistrada manteve a prisão preventiva dos executores do crime, destacando o risco concreto à ordem pública. Ressaltou ainda que o grupo percorreu mais de 500 quilômetros, de Porto Alegre a Três Passos, para realizar o furto, demonstrando planejamento detalhado e o uso de equipamentos específicos. Além disso, a suspeita de envolvimento em outro crime semelhante reforçou a necessidade de manutenção da prisão dos réus. Cabe recurso da decisão.