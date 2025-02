Estado anuncia R$ 17,5 milhões para obras de pavimentação em São Lourenço do Sul

O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinaram, nesta terça-feira (4/2), um termo de acordo para duas obras de pavimentação de rodovias em São Lourenço do Sul, na região Sul, com um aporte total de R$ 17,5 milhões.

Uma das obras será no trecho de3,5 quilômetrosda ERS-265 que vai até o Hospital da Reserva, em São Lourenço do Sul, com investimento de R$ 12,7 milhões. O outro tem 1,3 quilômetro e vai da BR-116 até o Frigorífico Coqueiro, também no município, com investimento de R$ 4,8 milhões.

Os recursos são oriundos de acordo do governo estadual com as Farmácias São João, por meio de compensação de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), como explicou o governador. “Com iniciativas como essa, conseguimos encaminhar investimentos em obras de infraestrutura a partir da contribuição de ICMS de empresas que têm esse interesse", disse Leite.

"Vamos dirigir os recursos para a pavimentação até o Hospital Reserva, garantindo mais qualidade de vida para quem busca a instituição, facilitando o acesso. Também melhoraremos o acesso ao frigorífico, que é importante para geração de empregos e que, com a pavimentação, vai conseguir obter a certificação e poder acessar novos mercados para exportação da sua produção, gerando mais desenvolvimento para a região”, acrescentou o governador.

Leite destacou o fato de as obras terem sido viabilizadas a partir da contribuição de ICMS -Foto: Vitor Rosa/Secom

Costella reforçou a importância do incentivo à pavimentação asfáltica a partir da compensação de impostos: “O ICMS neste caso é colocado diretamente em uma ação que impacta a vida das pessoas, mudando a realidade da região para melhor”.