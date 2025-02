Governo do RS autoriza 2.734 novas vagas para segurança pública em 2025

O governador Eduardo Leite autorizou, na tarde desta segunda-feira (3), a abertura de concursos públicos para a contratação de 2.734 servidores nas forças de segurança do Rio Grande do Sul. As vagas contemplam a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Leite destacou a importância da reposição constante do efetivo. "Garantimos que não haja defasagem nas forças de segurança. No nosso governo, promovemos reposições anuais, mantendo o Rio Grande do Sul como um Estado seguro para quem vive, trabalha e empreende aqui, como foi em 2024, o ano mais seguro da história recente", afirmou.

Distribuição das vagas:

Brigada Militar

1.200 vagas para soldado

30 vagas para oficial especialista em saúde

120 vagas para aluno-oficial do Quadro de Oficiais do Estado-Maior

Polícia Civil

30 vagas para delegado

360 vagas para escrivão

360 vagas para inspetor

Corpo de Bombeiros Militar

400 vagas para soldado

Instituto-Geral de Perícias (IGP)

70 vagas para perito criminal

54 vagas para perito médico-legista

110 vagas para técnico em perícia

Os editais, com informações detalhadas e prazos, serão publicados ao longo de 2025. Os novos concursos fazem parte da política de reposição programada de efetivos, adotada desde 2019, durante o primeiro ciclo de governo de Eduardo Leite.