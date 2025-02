INMET prevê onda de calor e temperaturas acima da média na Região Noroeste do RS

O mês de fevereiro começou com uma onda de calor que atinge áreas dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e se estende até a quarta-feira (5/2). O INMET emitiu os avisos amarelo e laranja, de perigo potencial e perigo, indicando temperaturas que podem chegar a 5°C acima da média climatológica.

O aviso laranja deixa em atenção boa parte do Rio Grande do Sul, com destaque para o Sudoeste e o Noroeste do Estado, além da Região Metropolitana de Porto Alegre. Já o aviso amarelo alcança o Oeste de Santa Catarina, a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Noroeste do RS.

A previsão indica temperaturas máximas entre os 35°C e 40°C, em uma ampla área do Rio Grande do Sul. A temperatura pode se aproximar dos 40°C na Grande Porto Alegre nos próximos dias.

