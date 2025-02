Carro capota na RS-330 em Palmeira das Missões; ocupantes têm ferimentos leves

Na manhã desta terça-feira (4), um Chevrolet Astra capotou na RS-330, próximo ao Trevo da Hípica, na entrada sul de Palmeira das Missões. O acidente aconteceu por volta das 7h50min, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e parou após descer um barranco.

O carro era ocupado por duas pessoas. Uma delas ficou presa nas ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ambas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (HCPM) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O veículo ficou com danos extensos. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Palmeira das Missões.