Santa Catarina abre a colheita da pitaia na quinta-feira

O cultivo da pitaia em Santa Catarina está presente em 300 hectares – Foto: Divulgação / Epagri

Um dia de campo em Jacinto Machado abre oficialmente a colheita da pitaia em Santa Catarina nesta quinta-feira, 6 de fevereiro. O evento será no campo Demonstrativo Cooperja, às 10h30, aberto a todos os interessados sem necessidade de inscrição. Para esta safra, a Epagri/Cepa estima que produção alcance 6,5 mil toneladas e gere um movimento financeiro de aproximadamente R$ 14 milhões.

Na safra passada, Santa Catarina colheu cerca de 5 mil toneladas de pitaia . De acordo com o extensionista rural Diego Adílio da Silva, líder do projeto Fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, o cultivo da fruta em Santa Catarina está presente em 300 hectares, com plantas de distintas idades. A região Sul é a principal produtora, com destaque para os municípios de São João do Sul, Santa Rosa do Sul e Sombrio.

”A produção tem crescido e quando todos os pomares atingirem a maturidade, espera-se que o estado produza entre 6 e 9 mil toneladas, com um valor bruto de produção que pode atingir até R$ 15 milhões. Ao todo, cerca de 340 famílias estão envolvidas no cultivo da pitaia, muitas das quais veem na cultura uma alternativa para a diversificação da propriedade e a substituição do cultivo do fumo”, informa Diego.

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento é uma realização da Epagri, Cooperja e Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária. Ele simboliza o crescimento e a importância da pitaia para a economia local e estadual, destacando a fruticultura como um pilar essencial no desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina.

Serviço

O quê: terceira abertura oficial da colheita da pitaia em Santa Catarina

terceira abertura oficial da colheita da pitaia em Santa Catarina Quando: quinta-feira, 6 de fevereiro, das 10h30 às 11h

quinta-feira, 6 de fevereiro, das 10h30 às 11h Onde: Campo Demonstrativo Cooperja – Rua Silvio Boff, s/n – Paraguai, Jacinto Machado – SC

Campo Demonstrativo Cooperja – Rua Silvio Boff, s/n – Paraguai, Jacinto Machado – SC Mais informações e entrevistas: Diego Adílio da Silva, líder do projeto Fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, fone/WhatsApp: (48) 3403-1094

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596