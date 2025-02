De desafios a soluções: SaaS impactam o e-commerce no Brasil

Empresas que oferecem soluções para lojistas online, baseadas no modelo SaaS (Software como Serviço), estão crescendo rapidamente e impulsionando um mercado avaliado em US$ 9,4 bilhões em 2024, com projeção de atingir US$ 29,82 bilhões até 2032, segundo o relatório Business Research Insights.

Esse crescimento reflete um movimento global e acompanha a tendência observada no Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2024, realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com a Deloitte.

O estudo revelou que 39% das startups brasileiras operam no modelo SaaS e que 82,7% dessas empresas oferecem soluções B2B ou B2B2C, demonstrando o foco no atendimento a outras empresas e seus clientes finais.

Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa brasileira com mais de 10 anos de mercado e portfólio com mais de 20 aplicativos para lojas virtuais, destaca a importância da acessibilidade tecnológica no varejo digital: “O e-commerce cresceu exponencialmente nos últimos anos, mas muitos empreendedores ainda enfrentam dificuldades operacionais. O foco é oferecer soluções que eliminem barreiras, melhorem a experiência do consumidor e aumentem as taxas de conversão”, explica.

A digitalização como motor do crescimento

O mercado SaaS tem sido impulsionado por uma série de fatores. O relatório Brazil SaaS Market Overview 2024-2028, da ReportLinker, aponta que a digitalização acelerada e a adoção da computação em nuvem são dois dos principais motores desse crescimento.

Empresas de diversos segmentos, como varejo, saúde e educação, estão migrando para soluções SaaS devido à sua escalabilidade, custo-efetividade e flexibilidade operacional.

Além disso, as startups brasileiras estão cada vez mais maduras. O estudo da Abstartups mostra que 45,4% das startups já estão em fase de tração ou escala, indicando um ambiente de negócios dinâmico e competitivo.

Muitas dessas empresas operam em home office ou modelo híbrido, incluindo a própria Empreender, que adota o trabalho remoto para garantir agilidade e eficiência em sua equipe.

Outro fator determinante para a expansão desse mercado é a crescente demanda por ferramentas de eficiência e produtividade. As empresas buscam soluções que otimizem processos e melhorem o desempenho operacional.

No comércio eletrônico, os softwares mais procurados são aqueles que facilitam a gestão de lojas, logística e atendimento ao cliente.

Segundo projeções da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), a expectativa é de que o faturamento da categoria se aproxime dos 235 bilhões de reais em 2025.

O relatório da Business Research Insights destaca que os sistemas de gerenciamento de lojas representam mais da metade do mercado global de SaaS para e-commerce, seguidos por softwares de logística e ferramentas de atendimento, como CRMs e chatbots.

O impacto das soluções SaaS no e-commerce

A rápida adoção de SaaS por lojistas digitais tem gerado impactos significativos no setor. “Com a automação, os lojistas podem se concentrar no que realmente importa: vender mais e oferecer uma experiência melhor para os clientes. Tecnologias que integram meios de pagamento, logística e marketing digital permitem que um pequeno e-commerce opere com a mesma eficiência de um grande varejista”, destaca Bruno Brito.

Essa mudança também está ligada ao aumento do uso de smartphones e serviços baseados em aplicativos, que, segundo o relatório da Business Research Insights, são fatores impulsionadores do crescimento do SaaS no comércio eletrônico.

A facilidade de acesso a plataformas digitais tem permitido que mais empreendedores iniciem negócios online sem a necessidade de grandes investimentos iniciais.

Futuro do SaaS no Brasil

O Brasil segue uma tendência global de crescimento do SaaS, com projeções otimistas para os próximos anos. O Relatório Brazil SaaS Market Overview aponta que os gastos com esse tipo de software devem aumentar significativamente, impulsionados por iniciativas governamentais que incentivam a transformação digital e a inovação tecnológica.

Medidas como a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e programas de fomento à digitalização estão criando um ambiente favorável para que cada vez mais empresas adotem soluções SaaS.

O ecossistema de startups no país também desempenha um papel fundamental nessa expansão. De acordo com o estudo da Abstartups, 41,9% das startups brasileiras foram fundadas a partir de 2020, demonstrando o dinamismo do setor.

Para Bruno Brito, o futuro do SaaS no Brasil é promissor. “A digitalização não é mais uma opção, mas uma necessidade. Empresas que não adotarem tecnologias escaláveis e eficientes terão dificuldades para competir no mercado. É um dever garantir que qualquer lojista, independentemente do porte, tenha acesso às melhores soluções”, conclui o CEO da Empreender.

Com um mercado em expansão, apoio governamental e um ecossistema de startups em crescimento, o Brasil se consolida como um dos principais polos de inovação em SaaS na América Latina.

O impacto dessas soluções vai muito além do comércio eletrônico, transformando a maneira como empresas operam e se relacionam com seus clientes.