EaD exige letramento de alunos, docentes e instituições

A Educação a distância (EaD) no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, ganhando destaque sobretudo no ensino superior. Dados recentes mostram um aumento de 474% no número de ingressantes nessa modalidade, conforme o Censo da Educação Superior de 2021.

No mesmo período, a quantidade de ingressantes em cursos presenciais sofreu uma queda de 23,4%, ainda de acordo com o Censo, divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e pelo MEC (Ministério da Educação),

Para Geneviève Poulingue, reitora da Faculdade SKEMA, a educação a distância pode ser uma oportunidade de aprendizagem de qualidade que deve seguir crescendo: “Quando oferecido com excelência, o EaD favorece a formação profissional porque permite que o estudo aconteça sem as limitações geográficas ou de tempo”.

Nesse sentido, para Poulingue, a educação a distância democratiza a aprendizagem sendo instrumento de fomento da educação. “Por isso, a modalidade deve seguir crescendo no Brasil e no mundo”, considera.

Para Igor Dias, professor especialista em inovação e no desenvolvimento de metodologias ativas de ensino e Coordenador do curso de Administração EaD na faculdade SKEMA Business School, os resultados do Censo da Educação Superior refletem uma mudança de comportamento dos estudantes.

“Hoje, os ingressantes do Ensino Superior que têm diferentes demandas de aprendizado, impulsionadas pelo maior acesso à internet, desenvolvimento de novas tecnologias e, especialmente, pelo aperfeiçoamento das metodologias de EaD no país”, explica.

EaD desafia o ecossistema da educação

Dias ressalta que a demanda pela educação a distância continua a crescer. Por isso, é essencial que as instituições se comprometam com metodologias e tecnologias que fortaleçam esses novos processos de aprendizagem.

“Para que o EaD alcance seu pleno potencial, é necessário que alunos, docentes e instituições estejam em constante evolução, adaptando-se às exigências e oportunidades desse modelo de ensino”, afirma.

O professor especialista em inovação e no desenvolvimento de metodologias ativas de ensino destaca que a educação a distância exige novas formas de estudar e ensinar. Ele destaca orientações para estudantes, professores e instituições nos tópicos a seguir:

Para os alunos

Estabelecer metas semanais;

Definir objetivos específicos para cada semana, ajudando a manter o foco e a acompanhar o progresso ao longo do curso;

Criar um ambiente propício ao aprendizado;

Participar ativamente de fóruns e grupos de discussão para reduzir o isolamento e melhorar a compreensão dos temas.

Para os docentes

Humanizar o ensino: compartilhar experiências e histórias relevantes para construir uma conexão mais próxima com os alunos;

Explorar diferentes ferramentas digitais, como vídeos interativos, quizzes e webinars, para tornar as aulas mais dinâmicas;

Criar rotinas de engajamento: usar enquetes ou perguntas de aquecimento no início das aulas para envolver os alunos e avaliar o nível de atenção;

Oferecer suporte individualizado: encorajar sessões de mentoria ou suporte um a um, especialmente para alunos que enfrentam dificuldades no conteúdo ou na adaptação ao EaD;

Incentivar o feedback para ajustar o método de ensino.

Para as instituições

Focar no desenvolvimento de competências digitais: oferecer workshops e treinamentos para alunos e professores sobre como aproveitar ao máximo as ferramentas digitais;

Melhorar a infraestrutura tecnológica e criar programas de suporte aos alunos;

Investir em pesquisas sobre a efetividade do EaD;

Realizar pesquisas de satisfação frequentes: avaliar regularmente a satisfação de alunos e professores com o ambiente virtual, identificando áreas de melhoria.

SKEMA Business School lança novo curso de Administração EaD

A SKEMA Business School, instituição de ensino superior francesa com campus em Belo Horizonte (MG), lança no Brasil seu primeiro curso de graduação a distância: Bacharelado em Administração.

O programa estará disponível a partir do primeiro semestre de 2025. “A criação deste formato no campus brasileiro faz parte da expansão da SKEMA na educação brasileira, alinhada ao seu objetivo institucional de desenvolver uma escola global que ultrapasse as abordagens tradicionais de ensino”, afirma Dias.

Segundo o professor, a proposta é que o curso de Administração EaD da SKEMA atenda à demanda da educação a distância contemporânea, mantendo a excelência acadêmica. “Para isso, a SKEMA oferece metodologias ativas, contato constante com o corpo docente, atividades presenciais regulares, aulas ao vivo, oportunidades de internacionalização e outras estratégias que complementam a experiência de aprendizado”, diz.

Os interessados podem se inscrever por meio do Portal do Candidato no site da SKEMA Business School. “A seleção será realizada em uma única etapa: uma redação, que será agendada pelo candidato após a confirmação dos documentos no portal. Também será possível ingressar por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)”, conclui.

Curso de Administração EaD

Admissão: processo seletivo para 2025 aberto até 21 de fevereiro de 2025

Duração do curso: quatro anos

Idiomas: português

Início das aulas: março de 2025.

Para conferir a matriz curricular e mais informações sobre o curso, basta acessar:

https://www.skema.edu/br