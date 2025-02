Saúde em Obras: Maternidade Darcy Vargas terá novo Centro de Indução de Parto Normal com foco na humanização do atendimento

Foto: Sheila Fernandes/Comunicação MDV

A Maternidade Darcy Vargas (MDV), em Joinville, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, está concluindo a revitalização da sala onde será implantado o novo Centro de Indução de Parto Normal. Localizado próximo à emergência e ao centro obstétrico, o espaço reduzirá deslocamentos das equipes médicas e contará com seis leitos, três a mais que o antigo. Além disso, um jardim interno está sendo especialmente preparado para caminhadas, promoção do bem-estar e evolução do parto.

No novo espaço estão sendo realizadas adequações, como abertura de uma porta, além de pintura das paredes, reformas elétricas e instalação de novo mobiliário. A estrutura será equipada com camas PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto) e contará com assistência 24 horas de enfermeiros e equipe médica especialista em materno-infantil e obstetrícia. O novo setor ocupa uma área que estava desocupada e substituirá o quarto 29, no setor C, atualmente utilizado para essa finalidade.

O Centro de Indução de Parto Normal oferece práticas farmacológicas e não-farmacológicas para auxiliar gestantes no início do trabalho de parto, proporcionando maior conforto, privacidade e humanização às gestantes. Os serviços seguem os protocolos do Ministério da Saúde (MS) para indução do parto, com foco na maturação do colo uterino.

“Fazendo valer o título do prêmio Dr. Pinotti, como Hospital Amigo da Mulher, nós instituímos esse protocolo de indução. Nosso objetivo é acomodar as pacientes mais próximas do Centro Obstétrico, num ambiente mais confortável e privativo que confere uma assistência mais adequada às gestantes. O projeto foi elaborado por todos da equipe multiprofissional e visa garantir uma melhor humanização do trabalho de parto”, destaca o diretor geral, Fábio Magrini.

A maternidade realiza em média 500 partos por mês e cerca de 60% são normais. Por conta de todo trabalho desenvolvido é referência estadual no Atendimento Especializado da Tríade: mãe-filho-família, em Gestação de Alto Risco e em UTI Neonatal. O Banco de Leite Humano, referência para o Estado e para a Rede Global dos Bancos de Leite Humano (rBLH), garante apoio e assistência às mães no processo de amamentação. O hospital atende todo o Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina.

Mais informações:

Silvestre Aguiar

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]