Cantor Baitaca sofre acidente de trânsito no interior de Entre-Ijuís

Na madrugada desta segunda-feira (03), por volta da 1h30, o cantor Baitaca (Antônio César Pereira Jacques), um dos grandes nomes da música gaúcha, sofreu um acidente de trânsito no interior do município de Entre-Ijuís.

O cantor dirigia sua caminhonete RAM pela estrada que leva ao Parque das Fontes quando, segundo informações das autoridades de segurança pública, perdeu o controle do veículo. O acidente ocorreu próximo à entrada da ponte de ferro sobre o Rio Ijuizinho, uma área de intensa circulação de veículos.

Baitaca sofreu apenas escoriações

De acordo com relatos, a caminhonete colidiu contra as grades de proteção da ponte. Apesar do impacto, Baitaca sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento no local pelas equipes de emergência.

Natan e Baitaca ( Foto Redes Sociais )

Em entrevista exclusiva ao Programa Estrada da Vida, da Rádio Província FM, o filho do cantor, Natan, tranquilizou fãs e amigos, informando que, o acidente ocorreu ja na madrugada dessa segunda feira e o cantor seguia no sentido interior, quando perdeu o controle e bateu na estrutura de ferro da ponte e apesar dos danos de grande monta no veículo, Baitaca está bem e já se recupera em casa.

A notícia do acidente rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando preocupação entre os fãs do cantor, que enviaram mensagens de apoio e desejaram sua recuperação. A rápida resposta das autoridades foi essencial para garantir que o incidente não tivesse consequências mais graves.

O veículo teve danos significativos, e a ocorrência foi registrada pelas equipes de segurança. Não há informações sobre a presença de outras pessoas no veículo no momento do acidente.

Desejamos a Baitaca uma pronta recuperação, para que ele continue levando sua música e cultura ao público que tanto o admira!