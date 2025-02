Ex-jogador do Internacional, Diego Bottin, morre em acidente de trânsito

Diego Bottin, de 39 anos, empresário e ex-jogador de futebol, faleceu em um acidente de moto na tarde de sábado (1º), na ERS-235, km 21, na localidade de Linha Araripe, em Nova Petrópolis/RS. Bottin pilotava uma moto BMW S 1000 RR quando teria perdido o controle em uma curva.

O acidente foi atendido pelos Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, SAMU, EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Ao chegarem ao local, as equipes constataram o óbito de Bottin.

Diego Bottin era empresário e ex-jogador de futebol, tendo atuado por diversos clubes brasileiros, incluindo o Internacional de Porto Alegre, onde disputou partidas do Campeonato Brasileiro em 2007. Naquele ano, esteve presente na goleada do Inter sobre o Corinthians por 3 a 0, jogo que ficou marcado como um dos momentos de ascensão do jogador Alexandre Pato. Além do Internacional, Diego também passou por São José, Riograndense, Esportivo, Americano, Nova Prata e Brasil de Pelotas.

Diego Bottin deixa esposa e dois filhos.