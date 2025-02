Motorista embriagado atropela duas crianças, mata uma, tenta fugir e é preso em Uruguaiana,

Um motorista foi preso em flagrante após atropelar duas crianças e matar uma delas, que tinha 8 anos, na cidade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no domingo (3). Elas são duas meninas.

A sobrevivente foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até um pronto-socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 20h45 na Rua Hércules Alaor Bom, no bairro Cidade Nova. A Brigada Milita (BM) apurou no local que o motorista havia atingido as meninas e tentou fugir, mas foi impedido por pessoas que flagraram a colisão.

O motorista foi detido pela polícia e levado até uma delegacia, onde foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Após, foi encaminhado para uma unidade prisional.