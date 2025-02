Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Boa Vista das Missões

A Brigada Militar prendeu um homem de 35 anos por tráfico de drogas na tarde da última sexta-feira, 31, em Boa Vista das Missões. A ação ocorreu após uma denúncia indicar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em uma residência na Vila Trentim.

Equipes do policiamento e do 3º BPChoque, que presta apoio ao município, deslocaram-se até o local e visualizaram o homem com as características informadas. Durante a abordagem, foram encontradas três porções de maconha com ele, que admitiu a venda da droga.

Na residência do suspeito, os policiais apreenderam porções de cocaína, um tijolo de maconha, celulares, munições de diversos calibres, uma réplica de pistola, um revólver e uma garrucha, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Após os trâmites legais, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.