Identificada a vitima de incêndio ocorrido neste domingo em Três Passos

Foi Identificado como Paulo de Oliveira de 46 anos a vítima do incêndio ocorrido por volta das 12 horas deste domingo (02), na rua Zeferino Brasil próximo ao Complexo José Luís Rhoden em Três Passos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar quando a guarnição chegou no Bairro Frei Olímpio o fogo já consumia todo estabelecimento (Padaria) e a residência situada no andar inferior da edificação.

No local havia um homem e uma criança presos dentro da residência. A menina de 7 anos foi retirada e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos onde está na UTI, aguardando remoção de avião até Porto Alegre. Paulo de Oliveira foi retirado da casa e constado seu óbito no local.

A Guarnição dos Bombeiros utilizou 25.000 litros de água no combate às chamas e rescaldo do local.

A Polícia Civil através da perícia irá apurar as causas do sinistro.