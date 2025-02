Grave acidente na RSC-472 deixa uma vítima fatal e outro ferido em Tenente Portela

Na tarde deste domingo (2), um grave acidente de trânsito foi registrado na RSC-472, no trevo de acesso à Socapo, nas proximidades ao silo Hanauer. A colisão envolveu um Honda Civic e uma motocicleta Twister 250, cujos ocupantes seriam moradores de Três Passos.

Um dos ocupantes da motocicleta não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo permaneceu na rodovia sob os cuidados da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência e realizou os primeiros procedimentos.

O segundo ocupante da motocicleta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, onde recebe atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Atendimento à ocorrência

O Comando Rodoviário da Brigada Militar esteve no local para realizar o levantamento completo da ocorrência. A rodovia chegou a ser parcialmente interrompida para a retirada dos veículos e a conclusão dos trabalhos periciais.

O condutor do carro não sofreu ferimentos. As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia para determinar as circunstâncias da colisão.