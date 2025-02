O condutor do Ford Fusion transitava pela BR 472 quando atropelou o bovino que atravessava a pista. O fato ocorreu por volta das 2h30min deste sábado (1º/2), em Boa Vista do Buricá.

Apesar do forte impacto e dos danos registrados no automóvel, o motorista escapou ileso. O animal morreu no local da colisão.

