Homem é preso devido ao furto de arma de fogo em São Valério do Sul

Na manhã da sexta-feira (31/1), a Brigada Militar (BM) foi acionada após o furto de arma de fogo em São Valério do Sul.

A ação policial culminou na prisão de um homem. Com ele, foi apreendida uma espingarda calibre 16, além de cartuchos e estojos do mesmo calibre, e dinheiro.

Segundo a BM, o indivíduo foi encaminhado para o registro da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil. As informações são do 7º BPM.

