Jorginho Mello autoriza repasse de recursos para a compra de tomógrafo no Hospital de Campos Novos

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram, nesta sexta-feira, 31, em Campos Novos, o convênio para a aquisição de um tomógrafo no valor de R$ 1,1 milhão para a Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços médicos de média e alta complexidade oferecidos pela instituição.

“Estou muito feliz em estar aqui para o repasse desse recurso que será usado para comprar o aparelho de tomógrafo. Isso vai facilitar a vida dos pacientes que antes tinham que sair do hospital para fazer esse procedimento fora. Estamos melhorando as estruturas nos hospitais do nosso estado que há décadas não tinham essa atenção. E vamos continuar investindo na saúde, essa é uma prioridade no meu governo”, disse o governador Jorginho Mello.

Com o novo equipamento, será possível realizar exames de imagem com maior precisão e agilidade, permitindo diagnósticos mais rápidos e eficazes. Além disso, a redução do tempo de espera para exames e a capacidade de realizar procedimentos complexos na própria unidade diminuem a necessidade de encaminhamentos para outros locais, aliviando a sobrecarga dos hospitais da região.

“Desde o primeiro dia do seu governo, o governador Jorginho Mello pediu para todos nós da Saúde levar a sério a saúde dos catarinenses. Historicamente Santa Catarina tinha uma dívida muito grande com o Oeste e o Meio-Oeste do estado. E esse governo tem investido em toda essa região trazendo os serviços de saúde e habilitando novos serviços para atender a população daqui. Esse tomógrafo representa esse olhar atento às demandas dos hospitais do interior”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio atende uma população de aproximadamente 61 mil pessoas, vindas de oito municípios, com uma média mensal de seis mil atendimentos. A unidade hospitalar tem ampliado significativamente o número de cirurgias eletivas, em 2024 foram realizadas 4.676 cirurgias pelo SUS, consolidando-se como um dos hospitais da região do Meio-Oeste que mais executa cirurgias de média complexidade.

“Nós do hospital agradecemos demais o governador que teve esse olhar carinhoso pra poder trazer esse equipamento pra cá. E a chegada desse equipamento pra nós reflete muito na qualidade de atendimento pra todas as pessoas da região. Então nós que estamos ligados diretamente à assistência, entendemos a importância de ter o tomógrafo dentro da nossa unidade. Isso vai com certeza melhorar cada vez mais a qualidade de atendimento a todos os pacientes da nossa região. Então mais uma vez meu muito obrigado governador Jorginho Mello”, destacou o diretor-geral da Fundação Hospitalar Doutor José Athanazio, Rafael Manfredi.

Reconhecida como entidade beneficente de assistência social em saúde e conveniada à Secretaria de Estado da Saúde (SES). O hospital vem contribuindo com a diminuição das filas cirúrgicas e na oferta de atendimento de qualidade a pacientes de toda a região.

