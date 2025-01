Samu capacita 150 condutores socorristas em treinamento intensivo

Fotos: Divulgação Samu/Fahece

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou uma capacitação para condutores socorristas das Unidades de Suporte Avançado, nos dias 27 a 29 de janeiro, na sede da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF), em Florianópolis. Ao todo, 150 profissionais das macrorregiões da Grande Florianópolis, Sul e Foz do Rio Itajaí, do Serviço de Suporte Avançado, realizaram a capacitação.



“Conseguimos realizar a parte prática com os condutores socorristas, trazendo um circuito dinâmico para que todos pudessem aplicar o que fazem no dia a dia. As capacitações servem para aprimorar o cuidado e o atendimento ágil, priorizando a segurança dos que estão dentro da ambulância”, enfatiza o condutor socorrista da Grande Florianópolis, Bruno Andrade.

O percurso de simulação, com 250 metros e sinalização em cones, contou com a orientação do agente de trânsito do Codetran Itajaí, Luiz Ribeiro, e do Coordenador da Motolância do Samu de Balneário Camboriú, Marcelo Fabra.







Além disso, foi realizado, com os participantes, o teste de percepção alcoólica e uso de substâncias ilícitas, a fim de demonstrar, com a utilização de óculos, o possível efeito na visão dos condutores socorristas. “Estamos aqui em caráter preventivo e não punitivo, para lembrar que todos podemos beber, mas jamais beber e dirigir, e isso serve para todos os cidadãos brasileiros”, frisa o agente de trânsito do Codetran Itajaí, Luiz Ribeiro.

A próxima capacitação para os condutores socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ocorrerá na macrorregião de Joinville.