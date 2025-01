Ecossistema brasileiro impulsiona startups para o futuro

O Brasil tem se consolidado como um dos principais polos de inovação do mundo, oferecendo infraestrutura, mentorias e conexões estratégicas que fortalecem startups em diversos setores. Segundo dados do Valor Econômico, o país abriga mais de 13 mil startups, com setores como tecnologia, educação e saúde liderando o cenário. Além disso, o Brasil é o maior mercado da América Latina para startups, movimentando mais de US$ 5.7 bilhões em investimentos, de acordo com dados da Sling Hub.

Iniciativas como o Cubo Itaú e o Founders Club criam ambientes colaborativos que impulsionam tanto o impacto social quanto o avanço tecnológico. Para a Edoo, uma plataforma de recrutamento fundada em agosto de 2022, esses ecossistemas foram fundamentais para conectar mais de 1,5 milhão de jovens no Brasil e na Espanha a oportunidades de estágio e aprendizagem.

“Empreender nunca é um ato solitário. É na troca de ideias, na construção conjunta e na força das conexões que encontramos as soluções mais transformadoras. Essas iniciativas nos mostraram o poder de unir talentos, recursos e conhecimento para acelerar nosso impacto, tanto no Brasil quanto na Espanha. É nesse espírito de colaboração que a Edoo nasceu e continua evoluindo”, diz André de Moraes, fundador e CEO da Edoo.

Fabio Duarte, responsável pela área de produtos da Edoo, reforça o papel essencial dessas iniciativas no crescimento da startup: “Participar de programas como o Cubo Itaú e o Founders Club ampliou nosso alcance e fortaleceu nossa rede de parceiros. Essas conexões nos permitiram evoluir tecnicamente e expandir nossa atuação, gerando oportunidades significativas para os jovens.”

Marcelo Wagner, CEO do Founders Club, acrescenta:

“Empresas como a Edoo mostram que inovação não é apenas sobre crescimento, mas também sobre transformar realidades. Capacitar jovens é um passo essencial para criar uma sociedade mais justa.”

Construindo o futuro: parcerias, IA e educação para transformar o mercado de trabalho

Segundo o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial (World economic forum), 40% das habilidades exigidas no trabalho devem mudar até 2030, enquanto 59% da força de trabalho global precisará de requalificação ou aprimoramento (reskilling e upskilling). A lacuna de habilidades foi apontada por 63% dos empregadores como a maior barreira para a transformação de negócios. Esses números ressaltam a urgência de soluções que alinhem educação e trabalho às demandas reais do mercado.

A Edoo está na linha de frente desse desafio, utilizando inteligência artificial em toda a sua plataforma para transformar a forma como jovens são recrutados, selecionados e capacitados. A IA é utilizada de forma abrangente, desde a personalização das recomendações de vagas até a triagem de currículos e o fornecimento de feedbacks personalizados. Essa abordagem visa tornar cada etapa do processo mais ágil, precisa e inclusiva, revolucionando a maneira como os jovens são recrutados, selecionados e capacitados.

Um destaque dessa abordagem é o Edoofica, uma iniciativa que une educação e trabalho, oferecendo capacitação gratuita para jovens. Através de conteúdos práticos e aplicados, o Edoofica prepara candidatos mesmo antes de serem contratados, equipando-os com as habilidades necessárias para entrevistas e para os desafios do mercado corporativo.

Rafaella Pauferro, Diretora de Operações da Edoo, explica:

“O Edoofica nos permite resolver uma parte crucial do problema: garantir que os jovens estejam prontos para o mercado de trabalho. Ele vai além de oferecer conteúdos; é uma forma de criar oportunidades reais e preparar os talentos antes mesmo de sua primeira experiência profissional.”

Desde o lançamento, o Edoofica já impactou mais de 100 mil jovens, complementando o papel maior da Edoo em tornar os processos de recrutamento e capacitação mais integrados e eficazes.

“Na Edoo, a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia; é o núcleo de como conectamos jovens e empresas, criando processos mais rápidos, precisos e humanos. Acreditamos que transformar o futuro do trabalho e da educação exige não só inovação, mas também parcerias éticas e comprometidas. É assim que enfrentamos os desafios de hoje e criamos soluções para o amanhã”, conclui André de Moraes.

Como Participar

Empresas e jovens que desejam transformar suas trajetórias podem acessar o site oficial da Edoo e acompanhar pelas redes sociais @Edoobrasil