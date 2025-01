Landing pages aumentam vendas e melhoram conversões on-line

Para aqueles que buscam aumentar as vendas online, compreender a importância de uma landing page é essencial. Tiago Tessmann, especialista em marketing digital e criador do método Conversão Extrema , destaca que uma landing page bem estruturada pode ser o diferencial entre atrair visitantes e convertê-los em clientes.

Segundo Tessmann, uma landing page é uma página específica e estratégica desenvolvida com um único objetivo: levar o usuário a realizar uma ação, como efetuar uma compra, preencher um formulário ou se inscrever em uma lista. “Muitas vezes, as pessoas criam campanhas online, mas direcionam o tráfego para páginas genéricas. Isso é um erro grave, porque não há clareza na comunicação, e o cliente fica perdido. A landing page resolve esse problema, pois é uma página focada na conversão de clientes”, explica.





Definir uma meta clara é o primeiro passo





De acordo com o especialista, antes de criar qualquer landing page, é fundamental estabelecer um objetivo claro para a página. "É preciso definir qual ação se espera do cliente: comprar um produto, cadastrar-se em uma newsletter? Sem essa clareza, torna-se impossível criar uma página de alta conversão”, afirma Tessmann.

Outro fator essencial, segundo o especialista, é a escolha das ferramentas adequadas. Plataformas como ClickFunnels, Elementor ou RD Station facilitam a criação de landing pages otimizadas e profissionais.



Além disso, o uso de gatilhos mentais pode ser um diferencial para persuadir o cliente de forma ética. “Gatilhos mentais como escassez, prova social e autoridade são muito poderosos. Por exemplo, incluir depoimentos de clientes satisfeitos, mostrar que o produto tem unidades limitadas ou destacar que a empresa é referência no mercado faz toda a diferença”, orienta.





Entre as principais recomendações de Tessmann para uma landing page eficiente, estão:





•Design limpo e objetivo: um layout poluído pode distrair o usuário;

•CTA claro e chamativo: o botão de chamada para ação (Call-to-Action) precisa estar visível e atrativo;

•Benefícios em destaque: a apresentação clara das vantagens do produto ou serviço facilita a tomada de decisão do cliente;

•Velocidade de carregamento: uma página com tempo de carregamento elevado pode reduzir as conversões.





Tessmann reforça que uma boa landing page não se resume apenas à estética, mas envolve estratégia. “Tudo na landing page, desde o título até as imagens, precisa estar alinhado ao objetivo final e voltado para oferecer valor ao cliente. Quando bem planejada, ela não só gera vendas, mas constrói confiança e relacionamento com o público”, pontua.





Criar uma landing page pode parecer desafiador, mas com as estratégias corretas, qualquer empreendedor tem a possibilidade de transformar visitantes em clientes e, consequentemente, aumentar as vendas pela internet.