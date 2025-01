Suspeito de feminicídio em Machadinho é preso após receber alta hospitalar

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, 29, o homem suspeito de ter assassinado Marina Martins Lemos, de 25 anos, em Machadinho, no último domingo, 26. A vítima foi encontrada morta em sua residência, no centro do município, com um ferimento de faca no pescoço.

De acordo com as autoridades, o suspeito, de 30 anos, é ex-companheiro da jovem. Após o crime, ele teria fugido para Paim Filho, cidade a cerca de 30 quilômetros de Machadinho, onde tentou tirar a própria vida. Desde então, estava internado no Hospital Beneficente São João, em Sananduva, de onde recebeu alta nesta quarta-feira.

Assim que deixou a unidade de saúde, ele foi detido e encaminhado ao Presídio de Lagoa Vermelha, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.