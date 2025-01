Brigada Militar realiza salvamento de Bebê afogado em Frederico Westphalen

Na manhã desta quinta-feira, 30, a Brigada Militar de Frederico Westphalen, por meio dos policiais militares do 37º BPM, atendeu uma ocorrência de emergência envolvendo uma bebê de 30 dias. A ocorrência foi despachada pela Sala de Operações após a Sra. Larissa, mãe da criança, informar que sua filha havia se afogado com leite materno. Sem conseguir contato com os Bombeiros e o SAMU, ela ligou para a Brigada Militar em busca de auxílio.

Rapidamente, os policiais se deslocaram até o local e, ao chegarem, realizaram a manobra de Heimlich na bebê, iniciando os primeiros socorros. Em seguida, com urgência, a viatura com sinais sonoros e luminosos acionados se dirigiu ao Hospital Divina Providência. Durante o deslocamento, e com a persistência das manobras de reanimação, a pequena Cecília começou a responder positivamente às ações da Guarnição.

A rádio operadora, em tempo real, forneceu orientações sobre os procedimentos a serem seguidos até a chegada da guarnição no local, além de comunicar o hospital, que se preparava para receber a criança. Felizmente, Cecília passa bem, sem complicações, e segue internada para a realização de exames complementares, sob acompanhamento médico.