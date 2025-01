Diretoria de Vigilância Sanitária oferece curso sobre saúde das populações expostas a agrotóxicos

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado e da Gerência em Saúde Ambiental (DIVS/GESAM), em parceria com a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), promove a 4ª turma do curso Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA/SC).

O curso tem como objetivo apresentar as Diretrizes Nacionais para a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) e a síntese do trabalho a ser desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) para a implementação da VSPEA.

A formação é gratuita, autoinstrucional e oferecida na modalidade EaD.

Público-alvo

Podem participar profissionais da saúde, agricultura e meio ambiente do Estado de Santa Catarina, incluindo:

Vigilância Sanitária

Saúde do Trabalhador

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)

Vigilância Epidemiológica

Equipes da Atenção Primária à Saúde

Inscrições: 30/01 a 12/02/2025

Início da turma: 15/02/2025

Encerramento: 16/03/2025

Acesse o formulário e faça a inscrição: https://forms.gle/xXz1x3p8D8DSAd6b8

Mais informações no email [email protected]