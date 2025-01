Diogo Demarchi Silva assume vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

Foto: ASCOM/ Conass

O secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi, assumiu a vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), representando a região Sul. A recomposição da diretoria ocorreu na quarta-feira, 29, durante a primeira Assembleia do Conass de 2025, realizada em Brasília.

“Agradeço a confiança dos membros do Conass ao me designar para essa importante missão. O Conselho de Secretários é a principal referência para discussões sobre a gestão estadual do SUS junto ao Ministério da Saúde e à sociedade civil. Continuarei trabalhando em colaboração com todas as Secretarias Estaduais na elaboração de políticas de saúde, promovendo a troca de experiências em defesa contínua do SUS”, afirma Diogo Demarchi.

A gestão tem como objetivo ser ativa, imparcial e coletiva, priorizando a independência do Conass e a construção de políticas transformadoras, sempre respeitando a autonomia de cada ente vinculado à governança do Sistema Único de Saúde (SUS).

Temas debatidos

A Assembleia também abordou diversos assuntos, entre eles, as estratégias de enfrentamento da dengue e outras arboviroses, com ênfase na qualificação de profissionais de saúde, campanhas de prevenção e monitoramento de dados.

Outros temas também foram debatidos como o repasse financeiro para ações de vacinação em 2025, a inclusão da esporotricose humana na portaria de notificação compulsória, diretrizes para a eliminação da AIDS e da transmissão do HIV como problemas de saúde pública no Brasil até 2030 e o Guia para Eliminação das Hepatites Virais no Brasil.

