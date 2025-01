Elevar Energia mantém reconhecimento internacional em ESG

Pelo segundo ano consecutivo, a Elevar Energia recebe o reconhecimento do Latin American Quality Institute (LAQI) ao ser nomeada “Empresa Brasileira do Ano 2025”. O prêmio, concedido durante o LAQI Impact Summit – Brazil 2025, destaca a atuação da empresa na adoção de práticas estruturadas de governança, compliance e sustentabilidade como elementos centrais para a competitividade no setor de energia.

O reconhecimento acontece em um momento de intensificação das discussões sobre os desafios e riscos do ESG no mercado corporativo. Com a evolução das regulamentações e o aumento da demanda por transparência, as empresas enfrentam cobranças por práticas concretas e mensuráveis, mitigando riscos como greenwashing, instabilidade regulatória e impactos financeiros negativos.

“A governança e o compliance são fundamentais para garantir que o ESG seja aplicado de forma estruturada e com métricas verificáveis. Empresas que não adotam uma gestão ágil, baseada em rastreabilidade e accountability, estão mais suscetíveis a perdas financeiras, dificuldades regulatórias e baixa previsibilidade no setor energético, comprometendo sua sustentabilidade no mercado.”, afirma Ieda Harika, Head de Energia e ESG da Elevar Energia.

Nesse contexto, a Certificação Q-ESG via blockchain garante que as práticas sustentáveis da empresa são documentadas e auditáveis, assegurando conformidade com normativas globais e transparência no monitoramento das iniciativas ESG.

Desde 2024, a Elevar Energia adota uma abordagem estruturada para conformidade regulatória e sustentabilidade financeira no setor energético. O compromisso com governança e compliance é sustentado por uma estratégia de modelagem contratual e regulatória, permitindo maior previsibilidade e segurança nas operações.

A empresa implementou a tecnologia Lesui360, uma plataforma voltada à gestão regulatória e monitoramento de compliance, que possibilita o acompanhamento contínuo das normativas do setor. Com a integração de informações estratégicas, o sistema aprimora a capacidade de adaptação às exigências regulatórias, reduzindo riscos operacionais e fortalecendo a transparência das informações.

A estrutura regulatória também contempla a modelagem contratual e sustentabilidade financeira, garantindo que as decisões estratégicas estejam alinhadas às regulamentações vigentes e ao planejamento de longo prazo.

A Certificação Q-ESG, concedida por meio de blockchain, representa um avanço na verificação independente de práticas ESG. A tecnologia assegura um registro digital imutável e acessível para auditorias externas, permitindo que investidores, clientes e reguladores tenham acesso direto ao histórico das iniciativas implementadas.

O Latin American Quality Institute destaca que práticas como essa são essenciais para a confiança do mercado e para a construção de um setor energético sustentável e competitivo. O prêmio “Empresa Brasileira do Ano 2025” reflete o compromisso contínuo da Elevar Energia com transparência, eficiência regulatória e responsabilidade corporativa.

Diante do aumento da complexidade regulatória e da necessidade de adaptação às diretrizes ambientais e sociais, as empresas do setor de energia adotam soluções voltadas à gestão de riscos e compliance para assegurar sua sustentabilidade operacional.

Ao alinhar suas práticas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Elevar Energia fortalece sua atuação no setor. O reconhecimento do Latin American Quality Institute, pelo segundo ano consecutivo, reforça a importância da governança e da conformidade regulatória como pilares.