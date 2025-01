Dengue em SC: situação segue de alerta pelos riscos associados a chuvas e calor no estado

Destaques do Informe Epidemiológico : • Notificações de dengue: 7.731 no total, sendo 3.307 casos prováveis e 4.424 descartados. • Sorotipos circulantes: Predominância do sorotipo DENV1, com a presença também do DENV2.

O informe, publicado a cada 15 dias, traz um panorama detalhado das arboviroses (dengue, chikungunya e Zika) em Santa Catarina. Além da redução nos casos de dengue, o relatório identificou 5.021 focos do mosquito Aedes aegypti em 198 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 175 são considerados infestados pelo vetor, de acordo com critérios de disseminação e manutenção dos focos.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), divulgou o mais recente Informe Epidemiológico que compreende o período de 29 de dezembro de 2024 a 27 de janeiro de 2025. Até a data foram registrados 3.307 casos prováveis de dengue e um óbito em investigação. A situação é de alerta, pois as fortes chuvas somadas às altas temperaturas é um cenário propício para a proliferação dos focos do mosquito transmissor da doença.

