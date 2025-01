Brasil sediará reunião com ministros da Agricultura da África

O Brasil sediará, em maio próximo, a primeira reunião de altas autoridades desde o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza , no fim de 2024, na Cúpula do G20.

O encontro terá ministros da Agricultura de todos os países da África. Eles discutirão formas de aumentar a produtividade agropecuária. A informação foi divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (30), em Brasília, em entrevista a jornalistas, no Palácio do Planalto.

Finalidades

"Nós vamos fazer uma reunião para mostrar o que temos de bom no Brasil, levar eles [ministros] a campo para ver o que está acontecendo de bom, e depois fazer uma reunião técnica, coordenada pela Embrapa, pelo Ministério das Relações Exteriores, pra gente transferir um pouco de conhecimento para os nossos companheiros africanos e ver se a gente combate a fome de verdade", destacou Lula.

A aliança conta com a adesão de 82 países, 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 34 organizações filantrópicas e não governamentais. Entre os objetivos, a iniciativa pretende alcançar 500 milhões de pessoas com transferência de renda; 150 milhões de crianças com alimentação escolar; 200 milhões de mulheres e crianças de até seis anos com saúde e acompanhamento da gestação e primeira infância, além de 100 milhões de pessoas com emprego e empreendedorismo.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estima que entre 713 milhões e 757 milhões de pessoas podem ter passado fome em 2023 – uma em cada 11 pessoas no mundo e uma em cada cinco na África.