Recursos do Estado garantem humanização do parto em hospital de Sapiranga

Com previsão de atender cerca de 1,7 mil partos por ano, o Hospital Sapiranga inaugurou, em dezembro de 2024, a reforma do Centro de Parto Normal e do Pronto Atendimento Obstétrico. Para a obra, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu R$ 798 mil, com uma contrapartida R$ 385 mil do município, totalizando R$ 1,18 milhão aplicado na obra.

Nascido no mês farroupilha, o pequeno João Vitor teve um parto humanizado no hospital do município. “O meu parto foi humanizado, um parto muito tranquilo”, conta Bruna Teixeira, mãe do bebê.

“Foi um investimento muito importante para a gente conseguir oferecer um parto normal com muito mais segurança e com maior acolhimento a essas gestantes. Isso é importante para que elas optem pelo parto normal e não tanto pelas cesáreas, que possuem um risco cirúrgico envolvido e, às vezes, desnecessário”, explica a diretora-executiva do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann.

Durante a reinauguração da unidade, em dezembro do ano passado, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou os investimentos na especialidade obstétrica pela SES. “Temos um grande investimento na área de maternidades, são 34 estabelecimentos de saúde que recebem recursos do Programa Avançar do governo do Estado”, disse.