Investimentos do Estado qualificam atendimento no Hospital Tramandaí

Os investimentos do governo gaúcho na rede assistencial hospitalar do Estado têm qualificado o atendimento à população em todas as regiões do Estado. É o caso do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte, que em 2024 passou por uma reforma do telhado e do piso. Realizada com R$ 282,6 mil em recursos do Estado, a obra permitiu a reabertura do Centro Obstétrico.

A instituição tem grande importância para o atendimento da região, sendo referência para gestação de alto risco e tendo realizado 140 partos mensais em 2023. Conta com 11 leitos obstétricos cirúrgicos e oito leitos obstétricos clínicos. “Eu tive acompanhamento com médicas maravilhosas aqui no hospital, que me ajudaram muito com meus problemas de saúde e sinto gratidão, pois foi um hospital que me acolheu muito bem”, conta Elisa Raysa de Oliveira. Ela é mãe de uma bebê que ficou internada na unidade neonatal por ter nascido abaixo do peso.

A instituição pertence ao governo do Estado e desde junho é administrada pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas), após licitação realizada pela Secretaria da Saúde (SES).

Em janeiro de 2025, o Estado investiu outros R$ 1,2 milhão na aquisição de um tomógrafo, para atender à demanda de 23 municípios do litoral gaúcho.