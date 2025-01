MOVA, solução Credit as a Service da Serasa, é nova associada da ABCD

Em operação desde 2019, quando foi aprovada pelo Banco Central, como a primeira Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) do país, a MOVA é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), entidade que representa as fintechs de crédito.

Solução de Credit as a Service (CaaS) da Serasa Experian, que em agosto de 2023 adquiriu uma participação majoritária na empresa, a MOVA possibilita que instituições financeiras ou companhias de outros setores criem suas próprias linhas de crédito de maneira personalizada. O portfólio de produtos inclui antecipação de recebíveis, Buy Now Pay Later (BNPL), PIX parcelado, risco sacado, crédito fumaça e antecipação do FGTS.

“Atendemos principalmente a médias e grandes empresas em diversos segmentos, incluindo varejo, tecnologia, serviços financeiros, educação e saúde. Esses clientes têm desafios específicos, como necessidade de inovação e diversificação de suas ofertas de produtos financeiros e busca por soluções de crédito rápidas e eficientes para melhorar a experiência do cliente, além da automatização dos processos de análise e concessão de crédito”, detalha Roberto Tesch, CEO e fundador da MOVA.

Com mais de 1,5 milhão de empréstimos processados e 12 milhões de análises de crédito realizadas, a MOVA já ultrapassou R$ 4 bilhões em concessões.

De acordo com Tesch, a chegada à ABCD atende ao objetivo da MOVA de participar de fóruns de discussão que fortaleçam sua posição junto aos órgãos reguladores e ao mercado. “Fazer parte da associação nos permite entender e fortalecer o ecossistema”, completa o executivo.

“A ABCD iniciou 2025 comprometida em debater e encaminhar neste ano uma série de pleitos relevantes para os negócios das fintechs de crédito, desta forma, é com satisfação que a associação anuncia a filiação da MOVA e o fortalecimento e a expansão da entidade”, afirma Claudia Amira, Diretora-executiva da ABCD.